حكومة غزة: إسرائيل أدخلت 87 شاحنة مساعدات وأشرفت على سرقتها

إسطنبول: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الإثنين، إن إسرائيل سمحت بإدخال 87 شاحنة مساعدات إلى القطاع، وأكد أن غالبيتها تعرّض للسرقة تحت حمايتها.

وأضاف المكتب في بيان أن “ما دخل اليوم إلى قطاع غزة لا يتعدى 87 شاحنة مساعدات، وقد تعرّضت غالبيتها للنهب والسَّرقة بفعل الفوضى التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي عمدًا”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مركّبة، بدأت برفض إدخال شاحنات المساعدات، قبل أن يستهدف عناصر تأمينها التابعة للعشائر والعائلات، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا.

وأضاف: “بعد التأكد من قتلهم، فتح الاحتلال المجال لإدخال الشاحنات، لتقع في يد عصابات إجرامية ولصوص تحت حمايته المباشرة بالطائرات المسيّرة، والرصاص الحي والمباشر تجاه المواطنين”.

من جهة ثانية، قال المكتب إن “عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نُفذت اليوم لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة مساعدات، وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتواجد جيش الاحتلال، وهي مناطق لا يمكن للمواطنين الوصول إليها مطلقًا”.

وأكد المكتب أن “ما يجري في قطاع غزة يُعدّ نموذجا واضحا وممنهجا على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمدا وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها، بما يشكّل جريمة متعمّدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين”.

وحمّل إسرائيل والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة والتجويع والفوضى المفتعلة والممنهجة”.

وطالب بتدخل دولي فوري وآلية أممية نزيهة لتوزيع المساعدات بما يحقق مبادئ العمل الإنساني.

(الأناضول)