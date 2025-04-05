حكومة غزة: إسرائيل أعدمت بوحشية الطواقم الطبية والدفاع المدني في رفح

غزة: أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ إعداما وصفه بـ”الوحشي وغير المسبوق” بحق الطواقم الطبية والدفاع المدني في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع، في 23 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على مقطع فيديو متداول “عثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وجدت جثته في مقبرة جماعية إلى جانب 14 من زملائه”، بعدما أعدمهم الجيش الإسرائيلي في تل السلطان أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية، ويفند رواية الأخير بالخصوص.

وقال المكتب الحكومي: “في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، وثّق مقطع فيديو لحظات إعدام بشعة ومتعمدة ارتكبها جيش الاحتلال النازي بحق الطواقم الطبية والإنسانية وفرق الدفاع المدني، الذين استهدفهم بدم بارد أثناء أداء واجبهم الإنساني النبيل في المهمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح”.

وأضاف أن مقطع الفيديو الذي “عُثر عليه في هاتف مسعف فلسطيني وُجدت جثته في مقبرة جماعية إلى جانب 14 من زملائه، كشف أن سيارات الإسعاف والدفع المدني التي استُهدفت كانت تحمل علامات واضحة ومضيئة تدل على طبيعتها، وكانت أضواء الطوارئ تعمل لحظة استهدافها”.

وشدد على أن ما أظهره الفيديو “ينسف بالكامل رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة التي زعم زورا أن المركبات اقتربت بطريقة مريبة دون إشارات واضحة، بينما يفضح الفيديو أكاذيب جيش الاحتلال”.

(الأناضول)