سياسة | عربي | فلسطين

حكومة غزة: إسرائيل تمنع المساعدات وتحاول تمرير مخططات مشبوهة بالقطاع

منذ 31 دقيقة

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غزة: حذر المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة، الاثنين، من محاولات إسرائيل تمرير مخططات عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة بها لتوزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع.

وقالت المكتب في بيان: “نؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف: “لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي”.

وتابع: “في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل”.

وأردف أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، “في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني”.

(الأناضول)

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