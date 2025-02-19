“حكومة غزة”: إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 6 معدات فقط بعضها متعطل

غزة: قال مسؤول حكومي في قطاع غزة، الأربعاء، إن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 6 معدات فقط إلى القطاع، بعضها صغيرة والبعض الآخر متعطل ويحتاج لقطع غيار وصيانة.

وفي تصريح، أضاف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة: “يحتاج قطاع غزة إلى 500 معدة ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات وغيرها، لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 6 معدات فقط، بعضها معدات صغيرة ومنها معدات متعطلة وتحتاج إلى قطع غيار وصيانة”.

وتابع: “هذا السلوك يعكس حالة الاستهتار تجاه المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

وأكد أن قطاع غزة يواجه “أزمة إنسانية خانقة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء”.

وشدد على أن إدخال تلك الآليات يعكس “تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار”.

وطالب الوسطاء والجهات الضامنة بـ”تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمّق معاناة شعبنا العظيم في قطاع غزة وتفاقم الوضع الكارثي في القطاع”.

ودخلت المعدات والآليات الـ6 قطاع غزة الثلاثاء، فيما لم تدخل الأربعاء أي آليات ثقيلة.

والثلاثاء، قال رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية، في كلمة مصورة، إن “حماس والمقاومة أثبتت جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، فيما يقابل الاحتلال وحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني”.

(الأناضول)