حكومة غزة: إسرائيل منعت الوقود عن مستشفيات الشمال 5 مرات

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي منع وصول شاحنات الوقود إلى مستشفيات (محافظة) الشمال 5 مرات، ما يهدد بتوقف الخدمات الطبية خلال أقل من 24 ساعة.

جاء ذلك وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي بعد يومين من مطالبة الجيش الإسرائيلي 3 مستشفيات بمحافظة الشمال في غزة بالإخلاء من المرضى والطواقم الطبية، بينها “مستشفى كمال عدوان”.

وقال المكتب الحكومي إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرجاع السولار (الوقود) القادم إلى مستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة للمرة الخامسة على التوالي، وهذا يعني أن جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة”.

ووصف الخطوة بأنها “جريمة مكتملة الأركان يُنفذها جيش الاحتلال في إطار تدمير وإسقاط المنظومة الصحية والمستشفيات، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، وذلك يأتي في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي المنهار في المحافظتين، خصوصاً مع وجود 700 ألف إنسان فيهما”.

وحمّل المكتب “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة إسقاط المنظومة الصحية بشكل مقصود ومتعمد وفق خطة مرتبة أعدها الجانبان”.

كما طالب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإدخال مادة الوقود إلى المحافظتين قبل خروج جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة عن الخدمة بمحافظتي غزة والشمال”.

وفي وقت سابق الخميس، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن “الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإتمام جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال استهداف القطاع الصحي وتدمير المستشفيات”.

وحذر من التداعيات الكارثية لاستهداف الجيش الإسرائيلي للقطاعات الحيوية في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة والشمال، وعلى رأسها الصحة.

وذكر الثوابتة، أن المستشفيات الثلاثة الرئيسية في شمال غزة، وهي: كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة، تواجه خطر التدمير الكامل، بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلائها، “مهددًا بتحويلها إلى مقابر جماعية إذا لم يتم ذلك”.

ولليوم الخامس على التوالي، يتعرض الفلسطينيون بالمناطق الشرقية والغربية لمحافظة الشمال خاصة بمخيم جباليا لعملية “إبادة وتطهير عرقي”، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري يرفضه الأهالي، في إطار حربه على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)