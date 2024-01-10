حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين إلى 115 منذ 7 أكتوبر 

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين داخل القطاع إلى 115 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب استشهاد 3 صحافيين الأربعاء، بقصف إسرائيلي.

وقال المكتب في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 115 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة”.

وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن “الصحافي بدير الذي يعمل بمؤسسة بوابة الهدف، استشهد في قصف الاحتلال لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (وسط قطاع غزة)”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المكتب الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “قصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 40 شخصا”.

ولأكثر من مرة قال المكتب الحكومي، ومؤسسات حقوقية، إن الجيش ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحافيين الفلسطينيين لمنع نقل “الجرائم” التي يرتكبها بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)