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“حكومة غزة”: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين لـ152 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

20 - يونيو - 2024

الشهيد الصحافي سليم الشرفا- مواقع التواصل الاجتماعي

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، استشهاد صحافي جديد بنيران جيش إسرائيل ما يرفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 152 منذ بدء الحرب على القطاع.

وقال المكتب في بيان إن “عدد الشهداء الصحافيين ارتفع إلى 152 صحافيا وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحافي الشهيد سليم الشرفا، مقدم البرامج والإعلامي بقناة الأقصى الفضائية”.

وأضاف: “نسأل الله تعالى للزملاء الصحافيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحافية الفلسطينية الصبر والسلوان”.

ولم يذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه تفاصيل بشأن ملابسات استشهاد الصحافي الشرفا، لكن قناة “الأقصى”، التي كان يعمل بها، أعلنت، عبر حسابها على منصة تلغرام، “استشهاده في قصف إسرائيلي استهدفه قبل قليل غربي مدينة غزة”، دون تقديم توضحيات أخرى بالخصوص.

ولأكثر من مرة حذر المكتب الإعلامي الحكومي، ومؤسسات حقوقية من أن الجيش الإسرائيلي ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحافيين الفلسطينيين لمنع نقل “الجرائم” التي يرتكبها بغزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات “لجنة حماية الصحافيين” الدولية (منظمة غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب الحالية على غزة أصبحت “الأكثر دموية للصحافيين” منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحافيين حول العالم في عام 1992.

وأعلن “المركز الدولي للصحافيين” (منظمة غير حكومية مقرها واشنطن)، في فبراير/ شباط، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحافيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحافيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)

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