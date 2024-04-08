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“حكومة غزة”: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و207 شهداء

8 - أبريل - 2024

أرشيف

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33 ألفا و207 شهيد، و75 ألفا و933 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33 ألفا و207 شهداء و 75 ألفا و933 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وأفادت بوصول “32 شهيدا و47 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة (دون تحديد المناطق التي استشهدوا فيها)”.
وأشارت إلى أن “عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(وكالات)

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