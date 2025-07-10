حكومة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المساعدات إلى 773 شهيدا

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 773 شهيدا و5 آلاف و101 مصاب و41 مفقودا.

وأوضح في بيان، أن جيش الاحتلال استهدف المدنيين “المجوّعين” قرب مراكز توزيع ما سماها “المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية”، منذ بدء عملها في 27 مايو/ أيار الماضي، “ما أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة”.

وأضاف: “ارتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب مصائد الموت إلى 773 شهيدا، و5,101 إصابة و41 مفقودا”.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة ما وصفها بـ”الجرائم المتواصلة” التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المجوعين الفلسطينيين.

وحمل إسرائيل وما سماها “الدول المنخرطة في الحرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا” المسؤولية القانونية والإنسانية والتاريخية “عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وطالب المكتب “المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث تجبر الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)