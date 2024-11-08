حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 184 خلال الإبادة 

غزة: أعلن مكتب الإعلام بحكومة قطاع غزة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الفلسطينيين إلى 184 خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مكتب الإعلام في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 184 صحافيا وصحافية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال خالد أبو زر، الصحافي في إذاعة صوت الشباب (محلية)”.

وأدان مكتب الإعلام بحكومة غزة “استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين”.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي “كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة”، داعيا المجتمع الدولي للضغط “لوقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين“.

كما طالب المكتب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)