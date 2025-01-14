سياسة | عربي | فلسطين

“حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 204 منذ بدء الإبادة

14 - يناير - 2025

تشييع جثمان أحد الصحافيين في غزة

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء الصحافيين الفلسطينيين إلى 204 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للشهر الـ16.

وقال في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 204 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحافي محمد بشير التَّلمس الذي يعمل محرراً في وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)”.

وأوضح المكتب الحكومي أن “التلمس استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لحي الشيخ رضوان في مدينة غزة”.

وأدان مواصلة إسرائيل استهدافها وقتلها للصحافيين الفلسطينيين، داعيا النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية المعنية بالصحافيين للتنديد بهذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 14, 2025 الساعة 12:56 م

    ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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