حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي دمر 90% من الأحياء السكنية في رفح

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دمر منطقة بمساحة 12 ألف متر مربع في رفح جنوبي القطاع ما أدى إلى محو 90 بالمئة من الأحياء السكنية في المدينة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان للمكتب عبر منصة تلغرام قال فيه إن إسرائيل دمرت 85 بالمئة من شبكات الصرف الصحي في مدينة رفح “ما حوّلها لبيئة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض”.

وخرج بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية جميع المراكز الطبية وعددها 12 عن الخدمة بشكل كامل في رفح، أبرزها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الذي قام الاحتلال بتفجيره من خلال روبوت متفجر، وكذلك مستشفى الولادة، والمستشفى الإندونيسي، بحسب البيان.

في رفح، التي يسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16 بالمئة من مساحة قطاع غزة، فجر الجيش الإسرائيلي المستشفيات وجرف الشوارع ودمر المباني وأباد المساجد والأسواق والميادين العامة

ودمرت إسرائيل 8 مدارس ومؤسسات تعليمية بشكل كامل، وألحقت أضرارا جسيمة بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما دمرت أكثر من 100 مسجد بشكل كامل أو بليغ.

كما جرف الجيش الإسرائيلي وفق البيان عشرات آلاف الدونمات الزراعية في رفح ودمر 30 مقراً من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح.

وفي المحافظة التي تمسح 60 كم مربع، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16 بالمئة من مساحة قطاع غزة، فجر الجيش الإسرائيلي المستشفيات وجرف الشوارع ودمر المباني وأباد المساجد والأسواق والميادين العامة، حسب البيان.

ودمرت إسرائيل، وفق البيان، 22 بئر مياه من أصل 24، بينها “بئر كندا” الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب.

وتعرضت المحافظة إلى تدمير طال أكثر من 85 بالمئة من شبكات الصرف الصحي بهدف تخريبها، ما حوّل المدينة إلى “بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض”، إضافة إلى تدمير وتجريف 320 كم طولي من الشوارع بشكل كامل، وفق البيان.

(الأناضول)