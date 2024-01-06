حكومة غزة: الجيش الإسرائيلي سرق أموالا ومصاغا بـ25 مليون دولار- (تدوينة)

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي سرق أموالا ومصاغا ذهبية من القطاع، قدر قيمته بنحو 25 مليون دولار، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر المكتب، في بيان، أنه رصد “عشرات الإفادات التي أدلى بها سكان القطاع، حول قيام جيش وجنود الاحتلال (الإسرائيلي) بسرقة أموال وذهب ومصاغ قُدّرت بـ90 مليون شيكل (ما يزيد عن 24 مليونا و500 ألف دولار)، منذ 92 يوما”.

الجيش سرق من النازحين خلال مرورهم من الحواجز حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات

وأوضح البيان، أن “عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، حيث كانت الأولى على الحواجز، مثل شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي على ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات”.

وأما الطريقة الثانية، فتمثلت وفق المكتب الحكومي، بـ”السطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج حيث أخذوا لهذه الجريمة صورا تذكارية ومقاطع فيديو، نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع)”.

قام جنود الاحتلال بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج حيث أخذوا لهذه الجريمة صورا تذكارية ومقاطع فيديو

وأشار المكتب الحكومي، إلى أن توثيق عدد من الصحف العبرية هذه الجريمة، حيث وصفتها صحيفة “يديعوت أحرنوت” بـ”السرقة الممنهجة لأموال الغزيين”.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان“، إن الجيش الإسرائيلي يطلق العنان لجنوده في غزة للإقدام على “ممارسات غير أخلاقية” بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات ونهبها.

ووثق المرصد في تقرير، سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسيب محمولة، مقدرا قدر حصيلة المسروقات بعشرات الملايين من الدولارات.

Amid ongoing genocide in Gaza, systematic Israeli theft occurring in Palestinian civilian homes https://t.co/DQK29D7MDj — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) December 29, 2023

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “”22 ألفا و722 شهيدا، و58 ألفا و166 مصابا” معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)