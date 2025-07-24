حكومة غزة: المجاعة لم تنكسر إنما تتفاقم ونحتاج 500 ألف كيس طحين أسبوعيا

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن المجاعة “لم تنكسر كما يروج بل تتفاقم”، وأكد حاجة القطاع المحاصر إسرائيليا إلى 500 ألف كيس طحين أسبوعيا “لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل”.

وأوضح المكتب في بيان، أن “حدة المجاعة وانتشارها تتزايد في محافظات القطاع، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل للمعابر منذ 145 يومًا، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية”.

وأضاف: “سجلت مستشفيات غزة أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث يأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء”.

وأكد أن “غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500 ألف كيس طحين أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل”.

وتابع البيان: “نتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول انكسار المجاعة ودخول مئات الشاحنات”.

وأضاف: “ننفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، فهي لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال الإسرائيلي وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية”.

(الأناضول)