“حكومة غزة” تحذر من كارثة إنسانية تواجه النازحين مع حلول الشتاء

غزة: حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت، من كارثة إنسانية تواجه 2 مليون نازح فلسطيني في مناطق مختلفة من القطاع مع حلول فصل الشتاء.

وأطلق المكتب الحكومي، في بيان، نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع النازحين مع دخول فصل الشتاء.

وقال إن “74 في المئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقاً لفرق التقييم الميداني الحكومية”.

وأفادت تلك الفرق، بحسب المكتب الحكومي، “بوجود 100 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهترائها”.

واستكمل البيان قائلا، إن تلك الخيام “مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش، واهترأت مع حرارة الشمس وظروف المناخ في غزة، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل، بعد مرور 11 شهراً متواصلاً من النزوح وهذه الظروف غير الإنسانية”.

وحذر من “كارثة إنسانية حقيقية مع دخول فصل الشتاء ما ينذر بأن يصبح 2 مليون إنسان بلا مأوى”.

وأشار البيان، إلى أن إغلاق إسرائيل للمعابر منع إدخال “قرابة ربع مليون خيمة وكرفان إلى قطاع غزة في ظل هذا الواقع المرير”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولية والأممية والعربية لتقديم الإغاثة الفورية لـ2 مليون نازح “هم بأمس الحاجة إلى مأوى مناسب يقيهم برد الشتاء وحرارة الصيف، من خلال الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني بغزة”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.

ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة (إجمالي السكان)، خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)