سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يغتال مدير العمليات المركزية لشرطة غزة العميد فايق المبحوح- (تدوينات)

18 - مارس - 2024

العميد فايق المبحوح - صورة متداولة بفيسبوك

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غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال العميد فايق المبحوح، الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة حيث يعاني السكان من المجاعة بسبب الحرب والحصار منذ 6 أشهر.

وقال المكتب في بيان: “ارتكب جيش الاحتلال اليوم جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة”.

وأضاف: “يمارس العميد المبحوح عملاً مدنياً إنسانيًا بحتًا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي”.

واعتبر أن “ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم والمجازر وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال”.

وشن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجوما على مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة حيث قال إنه “تمكن من القضاء على عشرين مقاتلا، وإنه يجري حاليا استجواب العشرات من المعتقلين”.

وأكد الجيش أنه قتل داخل المجمع فائق المبحوح، الذي زعم أنه “المسؤول عن تنسيق أنشطة حماس” في غزة.

وذكر مقربون أن العميد فائق هو شقيق محمود المبحوح، أحد مؤسسي الجناح المسلح لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل عام 2010 في دبي.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن “تنفيذ هذا الاغتيال جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد 4 أشهر من تعطيل الاحتلال دخولها”، وهو ما يدلل على أن إسرائيل مصممة على “نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن”.

واعتبر المكتب “الجريمة استكمالاً لاستهداف الاحتلال وقصفه للعديد من مراكز تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، واغتيال وقتل القائمين على تقديم هذه المساعدات الإنسانية”.

واتهم إسرائيل بأنها “استهدفت خلال الأيام الماضية العشرات منهم في محافظة رفح ومخيم النصيرات ومحافظة غزة وغيرها من المحافظات”.

وطالب المكتب “المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للمدنيين وللأطفال والنساء ووقف استهداف القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية”.

(وكالات)

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  1. يقول سلام:
    مارس 18, 2024 الساعة 4:13 م

    مافيش فايدة من كلا الطرفين. القلوب مليئة بالحقد والكراهية الله يعينا على هذه المصيبة. ليرحمه الله ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 18, 2024 الساعة 7:33 م

      ستنتصر حماس ورب الناس هذا وعد إلهي 🇵🇸✌️

  2. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 18, 2024 الساعة 4:14 م

    الكيان لأ ولن يعرف للانسانيه من معني…ودواءه البندقيه والقنبله والصاروخ هما الطريق الوحيد لنيل الحرية والعدالة والاستقلال واستعادة الأرض كامله شامله وزوال الكيان الاستعماري الإجرامي الهمجي النازي الصهيوني
    مطلوب لجان اجنبيه تشرف على مساعده توزيع الاغذيه

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  3. يقول هدهد سليمان:
    مارس 18, 2024 الساعة 6:08 م

    رحمة الله على شهيد فلسطين وشهيد الواجب. نرجوا ان يجمعه الله مع ابن عمه الشهيد محمود المبحوح شهيد التآمر والغدر والخيانة، في الفردوس الأعلى من الجنة وان بحشرهم مع من احبوا ووالو واتبعوا في دنياهم.

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  4. يقول عادل المغربي:
    مارس 18, 2024 الساعة 7:19 م

    رحمة الله تعالى عليه اللهم أسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيق ، اللهم دمر الصهاينة الإرهابيين ولا تبقي منهم احدا

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 18, 2024 الساعة 7:32 م

      آمين آمين آمين يارب العالمين، 🇵🇸✌️🇵🇸

  5. يقول فصل الخطاب:
    مارس 18, 2024 الساعة 7:31 م

    شهيد الأقصى المبارك في هذا الشهر المبارك هنيئا له ولاخوانه من المجاهدين بجنة عرضها السموات والأرض أعدت لشهداء فلسطين منذ 1919 🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  6. يقول أسامة:
    مارس 18, 2024 الساعة 8:20 م

    إنا لله و إنا إليه راجعون، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
    اللوم على ملياري مسلم وليس على الحكام الذين عددهم 63 حاكم فقط!!
    لماذا يتحرك الحاكم في الأساس و الشعوب نائمة؟! 
    عندما يشاهد الحاكم الضغط الداخلي الشعبي يستطيع التحرك و يستطيع الضغط، سوف يخبر أسياده في إسرائيل و أمريكا بالحقيقة: إما أن تدخلوا المساعدات، و إلا لن أستطيع السيطرة على شعبي؛ شعبي سوف يسحقني و يسحقكم كلكم و مصالحكم…

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  7. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة:
    مارس 18, 2024 الساعة 9:34 م

    رحمة الله على الشهيد المبحوح و اسكنه فسيح جنانه، و إنا لله و إنا إليه راجعون، هذا الشهيد من طينة الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ،الى ان نال الشهادة كمن سبقه من الشهداء…شهداء الإجرام الصهيوني اللعين و التآمر الدولي و العربي و الاسلامي…الذي بتنا نتفرج عليه ليل نهار.

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  8. يقول احمد .. فلسطين:
    مارس 19, 2024 الساعة 3:21 ص

    ما يحصل في فلسطين كفيل ان يجعلنا نستوعب نظرة العالم الغربي لحقوقنا وحقوقه .. وثرواتنا المسخرة والمجيرة له .. وأننا شعوب لم تنهي الاحتلال بعد .. وان من يحكمنا ليسوا منا ..

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