حكومة غزة: دخول 266 شاحنة مساعدات فقط خلال 3 أيام

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن 266 شاحنة مساعدات فقط من أصل 1800 دخلت إلى القطاع أيام الجمعة والسبت والأحد، ومعظمها تعرض للنهب ضمن سياسة إسرائيل “هندسة التجويع والفوضى“.

وقال المكتب في بيان: “خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، 266 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1800 شاحنة متوقعة”.

وأضاف أن “معظم حمولة تلك الشاحنات تعرضت للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني”.

ولفت المكتب إلى أن “إجمالي الشاحنات التي دخلت غزة على مدار (22 يوما) بلغ ألفا و937 شاحنة مساعدات فقط، من الاحتياجات الفعلية المقدرة بنحو 13 ألفا و200 شاحنة”.

وأوضح أن “ما دخل يعادل حوالي 15 بالمئة من الاحتياجات الفعلية، وهذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية”.

وأكد أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات متنوعة لتغطية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، إسرائيل وحلفاءها “المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية”.

ودعا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد المدنيين.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

