حكومة غزة: رفض الاحتلال إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة تنصل واضح من التزاماته

غزة: أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن إعلان “الاحتلال” رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة، هو تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقّع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن معروف قوله في تصريح صحافي الأحد، إن “ذلك بمنزلة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت المقاومة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال”.

وأشار إلى أن “هذا الرفض يظهر للعالم أجمع من هو الطرف المعطل للاتفاق، وهو ما يستلزم من الوسطاء الضامنين التدخل والضغط على الاحتلال للإيفاء بما وقّع عليه”.

وأكد أن “الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها شعبنا في غزة جراء حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي يكابدونها، لا تحتمل المماطلة والتلكؤ أو التنصل من إدخال كافة مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى”.

وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بـ”الوقوف عند مسؤولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها قطاع غزة، ووضع حد لهذه المعاناة المستمرة، عبر الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكف عن تنصله من تعهداته والتلذذ بمعاناة مليونين و400 ألف إنسان داخل قطاع غزة”.

والجمعة أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عدم إدخال أي منازل متنقلة أو معدات وآليات ثقيلة للقطاع.

(د ب أ)