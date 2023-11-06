“حكومة غزة”: قصف إسرائيلي يتسبب بدمار واسع في اثنين من مشافي غزة

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مساء الأحد، تسبب بدمار واسع في مستشفيين بمدينة غزة.

وقال سلامة معروف الناطق باسم المكتب الإعلامي، الاثنين: “قصف الاحتلال تسبب بدمار أجزاء كبيرة وواسعة في مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة ومستشفى العيون”.

وأضاف: “قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، استهدف الليلة الماضية محيط جميع المستشفيات”.

وتابع: “الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية لتجويع السكان”.

ولفت إلى أن “الساعات القادمة ستكشف حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال”.

(الأناضول)