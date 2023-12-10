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“حكومة غزة”: قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 61 بالمئة من منازل القطاع

10 - ديسمبر - 2023

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غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 61 بالمئة من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.
وأضاف المكتب، في بيان: “دمر الاحتلال أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني”.
وحذر دول العالم والمنظمات والعالمية من “وقوع كارثة إنسانية في غزة”، في ضوء ارتفاع أعداد المنازل والوحدات السكنية المدمرة.
وأوضح أن “الطائرات الإسرائيلية ألقت منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية”.
وذكر أن أكثر من “مليون ونصف مليون نازح داخل القطاع يعيشون أوضاعا كارثية وقاسية وذلك في ظل سوء أحوال المعيشة والمأوى وانتشار الأمراض والأوبئة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس”.
واعتبر أن تقنين إدخال المساعدات إلى غزة وحرمان المدنيين من الغذاء والعلاج ومستلزمات الحياة الأساسية “بمثابة الحكم بالإعدام على 2.4 مليون إنسان في القطاع”.
وطالب المكتب الإعلامي بضرورة “فتح معبر رفح بشكل كامل على مدار الساعة وإدخال المساعدات الحقيقية والفعلية بشكل يومي حتى يستطيع من إنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء الحرب”.
وناشد “الدول العربية والإسلامية لإدخال المستشفيات الميدانية المُجهّزة طبياً إلى غزة لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من الجرحى وتحويل المصابين الذين يعانون من أوضاع خطيرة إلى مستشفياتهم لتلقي العلاج”.
ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)



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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 8:15 م

    ليتنغراد روسيا دمّرها النازيون عن بكرة أبيها…لكن الهزيمة حلّت عليهم من فوقهم ومن تحتهم.فكانت هزيمتهم فيها؛
    بدايّة نهايّة النازية…والآن ليننغراد من أجمل مدن العالم.النصر الفلسطينيّ على الكيان الصهيونيّ يستحق الكثير…فهو انقلاب في محور التاريخ من ردّ فعل هزيل إلى الفعل العظيم المهول…وهو نصر تحقق لمرّة واحدة في قرن طويل من السنين.غزّة اليوم ليننغراد الأمس؛ والنصر فيها بدايّة نهايّة التغوّل الصهيونيّ قبل وضعه في ظلمات الرمس.ومنْ
    يتابع أفلام القسّام…يلمس بوضوح كيف تقاتل أنقاض المباني مع المجاهدين؛ فهي لهم سواتر تضليل وخداع باطش.

    رد

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