حكومة غزة: مخطط إسرائيلي على غرار “الغيتو النازي” لعزل الفلسطينيين

إسطنبول: حذرت حكومة غزة، الأربعاء، من مخططات إسرائيلية لإنشاء مخيمات عزل قسري للفلسطينيين على غرار “الغيتوهات النازية” عبر آلية توزيع المساعدات التي تروّج لها تل أبيب.

وأكدت الحكومة أنها ستتصدى لهذه المخططات باعتبارها “امتدادا للإبادة الجماعية” المتواصلة في قطاع غزة منذ 19 شهرًا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: “نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية، عبر التحكم في المساعدات الإنسانية وتوزيعها ضمن مخططات عزل ممنهجة، بما يخالف كل قواعد القانون الدولي”.

واعتبر المكتب الخطط الإسرائيلية “نموذجًا لاإنسانيًا مرفوضًا بكل المعايير، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية”.

وشدد على أن “الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سيواجه هذه المخططات الإجرامية، التي تسعى إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة حصار وتجويع وتركيع، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية الإنسانية والحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف ما وصفها بـ”المهزلة المستمرة، وإنهاء حالة الفوضى الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة”.

كما طالب المكتب في بيانه، الدول العربية والإسلامية “بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، واتخاذ موقف يخلّده التاريخ بالتحرك الفوري وبشكل جاد لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف مسلسل الإبادة والتجويع والعزل القسري”.

ويطلق مصطلح “الغيتوهات” (معسكرات الاعتقال) بشكل عام، على المراكز التي تم فيها احتجاز اليهود في ألمانيا خلال فترة النازية، لعزلهم عن بقية السكان، إبّان الحرب العالمية الثانية، حيث قُتل الكثير منهم.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن خطة تروّج لها الحكومة الإسرائيلية، لتوزيع المساعدات، هدفها هو تسريع إفراغ شمال القطاع من المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تنصّ على حصر توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع، في خطوة تُجبر المدنيين في شمال غزة على الانتقال إلى جنوبها، على أن تُغلق مراكز التوزيع فور استكمال انتقال السكان إلى الجنوب”، وهي آلية أثارت رفضًا واسعًا من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر ووكالة الأونروا، أن مؤسساتهم لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)