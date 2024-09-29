“حكومة غزة”: نحو 17 ألف طفل استشهدوا بنيران إسرائيل منذ 7 أكتوبر

غزة: قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، الأحد، إن نحو 17 ألف طفل فلسطيني استشهدوا في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف الثوابتة، أن “نحو 25 ألفا و973 طفلا فلسطينيا في القطاع باتوا يعيشون بدون أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن هؤلاء الأطفال توزعوا على النحو التالي: 12 ألفا و633 يتيمة أنثى، و13 ألفا و340 يتيما من الذكور.

وبين أن “عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية بلغ 16 ألفا و859، بينهم 171 رضيعا ولدوا واستشهدوا في الحرب”.

ولا يكاد يخلو أي قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في القطاع من استشهاد أو إصابة أطفال فلسطينيين مع عائلاتهم.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أكثر من مرة، من أن “كثيرا من الأطفال في قطاع غزة باتوا غير قادرين على النوم وعيش طفولتهم، لهول ما رأوه جراء الحرب الإسرائيلية”، معربة عن خشيتها على مستقبلهم في حال استمرار الحرب.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)