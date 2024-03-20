“حكومة غزة”: 100 شهيد في استهداف إسرائيل المساعدات بأسبوع

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر خلال أسبوع في حق الباحثين عن الطعام والعاملين في تقديم المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن “أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات”.

وقال المكتب، عبر بيان: “ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر، خلَّفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات، ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد”.

وأضاف أن “الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر (هذه) إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة”.

كما “يهدف إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني والفراغ الإداري في غزة، غير أنه فشل فشلا ذريعا، بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال”، وفق البيان.

وأعرب المكتب الإعلامي عن استنكاره “للإرهاب الإسرائيلي ولجرائمه المستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة”.

وتابع: “ندين بأشد العبارات الاصطفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها، ونحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسؤولية الكاملة”.

ودعا المكتب الإعلامي “المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال المتتالية، وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع والمجازر”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

(الأناضول)