حكومة غزة: 320 شهيدا وجريحا بأسلحة إسرائيلية محرمة دوليا- (فيديو)

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الاثنين، إن “أكثر من 320 شهيدا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بأجساد محروقة نتيجة استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا”.
تغطية صحفية: لحظة قصف طيران الاحتلال بناية سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، عصر اليوم. pic.twitter.com/OvIqHKIJJM
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 15, 2024
نقل ضحايا استهداف الاحتلال منزلًا في دير البلح #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/xCRHycjbcS
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 15, 2024
وأضاف المكتب، في بيان: “ارتفعت أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 320 شهيداً ومصاباً حيث وصلوا وأجسادهم محروقة حرقاً نتيجة استخدام جيش الاحتلال أسلحة محرمة دوليا”.
وأوضح أنه وفقا لتقديرات طبية فإن “الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال تسببت بحروق من الدرجة الثالثة في أجساد الشهداء والمصابين”.
وتابع أن هذه الأسلحة هي “صواريخ وقنابل غالبيتها صناعة أمريكية يطلق عليها اسم الأسلحة الحرارية أو الكيماوية، وهي محرمة دوليا وممنوعة من الاستخدام ضد البشر”.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن هذه الأنواع من الأسلحة “تعمل على تفاعل المواد الكيماوية مع الجلد مسببة بتآكلٍ كيمائي للأنسجة في أجساد الشهداء والمصابين، فضلا عن آلام شديدة وأضرار جسدية عميقة، مما يجعلها تتسبب بحروق قاتلة ومميتة خلال 27 ساعة أو أقل”.
ولفت المكتب الحكومي إلى أنه تم تسجيل “بعض الحالات التي استشهدت نتيجة الإصابة بالحروق القاتلة”.
وأدان في بيانه “الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء”، داعيا كل دول العالم إلى “إدانة هذه الجرائم الحارقة ضد المدنيين وملاحقة الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية”.
وحمّل المكتب “الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن إمداد الاحتلال بهذه الأنواع المتعددة من الأسلحة المحرمة دوليا”.
فلسطيني يحمل أشلاء أطفال استُشهدوا بقصف مدرسة إيواء #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/iKz9a0SAPM
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 15, 2024
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول)
أفهم الآن لماذا استمر استعمار فلسطين أكثر من 75 عامًا لأن الدعم الذي يتلقاه الفلسطينيون من الدول العربية والإسلامية مجرد كلام فارغ وآلاف اللقاءات التي لا قيمة لها .
ومن المحزن أن نرى الدول الإسلامية تقبل هذا الوضع ولا تفعل شيئا لتغييره .
( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ) المنافقون يقرأون هذه الآية ولكن لا يفعلون شيئًا .
الكثير من التعليقات تتهم الدول العربية والإسلامية بتقاعصها عن تقديم الدعم لغزه ، ؟ ماذا يقصدون بالدعم ، غزه محاصرة برا وبحرا وجوا ؟ واي دعم حتى على المستوى الإنساني يجب ان يمر من تحت أيادي العدو ويوافق عليه ، لانه يتحكم بكافة المعابر ، أما إذا كان المقصود الدعم الحربي والعسكري. ، فهذا موضوع آخر ، حماس اتخذت قرارها فلسطينيا ولم تستشر او تنسق مع احد ، حتى حليفها حزب الله اكد ذلك ، ثانيا انه قد يخفى علىالمعلقين ان اخطر قرار في تاريخ اية أمة هو قرار شن الحرب، سهل جدا ان تشن حربا لكن ليس بالاستطاعة وقفها ، إلا في حالتين لا ثالث لهما ، أولاهما ان تحقق نصرا كاسحا على العدو ترغمه على طلب وقف إطلاق النار رافعا الراية البيضاء مستسلما ، او ان تستسلم وترفع الراية البيضاء ، ثانيا ، انه لا تقبل اية دولة او اي مواطن ان يكون امنها الوطني والقومي وهو قرارات الحروب بيد الآخرين ، ليست سلطاتها وحكوماتها وقادة جيوشها ، عبارة عن بيادق يحركهم الآخرون ليسوا بشرابة ،، الدول العربية لا تتدخل بالشأن الفلسطيني ،ليس من حق الفلسطيني او غيره التدخل بشأن اية دولة عربية ، الفلسطينيون يصرحون ليل نهار ان شأن غزه. اليوم التالي هو شأن فلسطينيي ، ليس على الجميع ان ينظروا من المنظار الفلسطيني ،
حماس وأبطالها وكل فصيل فلسطيني مقاوم تاج على رأس كل شريف
القضية الفلسطينية قضية رجال وليست قضية نعاج, قضية الاحرار وليس العبيد.
كان ينبغي أن يكون تحرير فلسطين الهدف الأساسي لجميع البلدان الإسلامية.!😉
حماس وفتح والاخوان المسلمين وإيران الخ الخ… هذه ذرائع فارغة تستخدمها حكومات الدول العربية لخداع الناس والاستمرار في الخضوع للأميركيين والصهاينة.! أصبح واضحا مثل الماء
لو كانت الدول الإسلامية تريد حقاً تحرير فلسطين… بعد 75 عاماً
كان ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين للقيام بذلك بالفعل… و عسكرياً إذا كان الأمر يستحق… فكفوا عن إيجاد الأعذار للدول العربية والإسلامية. إنهم كاذبون وخانوا الشعب الفلسطيني وأمام الله لن نسمح لهم .