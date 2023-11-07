“حكومة غزة”: 70 بالمئة من سكان القطاع نزحوا قسرا عن منازلهم

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70 بالمئة من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

وقال المكتب في بيان صحافي تحت عنوان “أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة”: “70 بالمئة من سكان قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات”.

وأضاف أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

وأكد المكتب أن “30 ألف طن من المتفجرات قصف بها قطاع غزة، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع”.

ولفت إلى أن “نصف مستشفيات قطاع غزة و62 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا”.

وأوضح أن “50 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10 بالمئة من الوحدات السكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن”.

وتابع: “33 بالمئة من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9 بالمئة منها خرجت عن الخدمة، وأن 14 بالمئة من مساجد قطاع غزة تضررت، و5 بالمئة منها هدمت بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)