«حكومي غزة» يتهم إسرائيل بهندسة التجويع

غزة – «القدس العربي»: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على المناطق التي أنذر سكانها بـ «النزوح القسري»، وشن سلسلة غارات جوية عنيفة، في الوقت الذي ارتكب فيه سلسلة مجازر دامية باستهدافه مناطق أخرى في القطاع، كما واصلت استهداف السكان المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تعوق دخول مساعدات كافية للقطاع المحاصر والمجوّع، ومع إعلان منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل تعوق دخول الفرق الطبية إلى القطاع بالتزامن مع زيادة الوفيات بسبب النزاع وتفاقم المجاعة في القطاع.

واستشهد الأربعاء أكثر من 30 غزيا واصب العديدون حسب مصادر طبية.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن وصول مستشفيات قطاع غزة 138 شهيدًا، و771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت أن حصيلة حرب الإبادة ارتفعت إلى 61,158 شهيدًا 151,442 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ومن بين الشهداء الطفلة الرضيعة حبيبة معروف، التي قتلتها رصاصة أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع «كواد كوبتر» أثناء وجودها في خيمة عائلتها بشارع النفق شمالي مدينة غزة. وارتقى 8 شهداء وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما انتشل شهيد وسجلت 5 إصابات في استهداف منزل مأهول بالسكان بالقرب من دوار حبيب في الحي.

وجاء ذلك بعدما أصدر جيش الاحتلال صباح الأربعاء، تحذيرا جديدا لسكان الحي، هددهم فيه بإخلاء عدد من «البلوكات» السكنية المحددة فورا، والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي. ومن شأن هذا التحذير أن يضيق مساحة المناطق التي لا تشملها أوامر الإخلاء، والتي كانت تقدر بأقل من 20% من مساحة القطاع، كما يأتي هذا التصعيد العسكري.

شهداء المساعدات وصناديقها

واستشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار التوام شمال غربي مدينة غزة. وأعلن مستشفى حمد عن استقبال شهيد و18 مصابا نتيجة سقوط صناديق المساعدات في عملية إنزال جوي شمالي قطاع غزة. أما في وسط القطاع، فوقعت كارثة إنسانية جديدة، حيث استشهد 20 مواطنا، بسبب انقلاب شاحنة تقل مساعدات إنسانية فوق عشرات السكان المجوعين.

انقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة أكثر من 20 فلسطينيا

وسحق انقلاب الشاحنة التي كانت تسير في طريق دمرتها قوات الاحتلال سابقا، من كان على متنها وبجوارها، وأحدث العديد من الإصابات الخطيرة إلى جانب الضحايا، الذين كانوا يبحثون عن فتات طعام لأسرهم المجوعة.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في بيان الجيش الإسرائيلي بالتسبب في الحادث، مشيرا إلى أن الشاحنة أجبرت على دخول المدينة عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ولم تؤهل لتكون صالحة لحركة المرور.

وأضاف البيان أن الجيش الاسرائيلي «يعمد إلى هندسة الفوضى والتجويع من خلال منع تنظيم عملية توزيع المساعدات وتركها تمر في ظروف عشوائية وخطرة».

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد شاب من عائلة طبازة، بنيران جيش الاحتلال بالقرب من مركز توزيع المساعدات في المنطقة القريبة من «محور نتساريم» وسط قطاع غزة، كما ارتقى 5 شهداء بينهم سيدة وطفلان، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل شمال مخيم النصيرات.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عدة هجمات على مدينة خان يونس، التي تحتل غالبية مناطقها، واستشهدت الطفلة جنات العمور إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس داخل خيمتها في منطقة أصداء شمال غربي المدينة.

ومع استمرار استهداف المجوعين، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون كثر بجراح مختلفة، جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، وكان هؤلاء يحاولون الوصول إلى أحد مراكز توزيع المساعدات التي تديرها الشركة الأمريكية.

وذكرت مصادر محلية أن من بين الشهداء سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم، ليرتقع عدد الرياضيين الذين قضوا منذ بداية الحرب إلى 656 شهيدا، كما استشهد شاب من مدينة رفح متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في استهداف سابق.

وفيات المجاعة

ومع استمرار الجوع في قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذكرت أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي، وهو يؤكد على استمرار المجاعة، إن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 10 أيام بلغ 853 شاحنة فقط من أصل نحو 6,000 شاحنة كان ينبغي أن تدخل خلال نفس الفترة.

وقالت لويز ووتريدج، مسؤولة الطوارئ في «الأونروا»، إنه في الوقت الذي تمتلئ فيه المستودعات خارج غزة بالمساعدات، ينتظر الناس في الداخل جائعين، مرضى، ومحرومين من المساعدة، وكانت تشير إلى عدم سماح إسرائيل بمرور هذه المساعدات، وقال «هذه المعاناة يمكن تجنبها»، وشددت على وجوب السماح للمساعدات بالدخول.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية إن النظام الصحي في قطاع غزة «يعاني من انهيار شبه كامل، في ظل تصاعد الضغط على المستشفيات ونقص حاد في الإمدادات الطبية».

وأوضح أبو سلمية في تصريحات، حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تجاوزت 300%، مؤكدا أن بعض المصابين يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر غرف عمليات كافية ونقص الموارد الطبية الحيوية.

عمليات للمقاومة

ميدانيا، قالت «ألوية الناصر صلاح الدين» إنها بالاشتراك مع «كتائب القسام» و»سرايا القدس» قصفت تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال قرب صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما قالت «سرايا القدس» إنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة شارع المارس وسط مدينة خان يونس بتفجير عبوة برميلية من نوع (ثاقب)، وقصفت بالاشتراك مع «كتائب القسام» بقذائف الهاون الثقيل محضن آليات الاحتلال محيط موقع الحشاشين جنوب خان يونس.

وأعلنت «كتائب القسام» أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع «D9» بقذيفة «تاندوم» مساء الثلاثاء في محيط «منتزه» المحطة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

في سياق متصل، ذكر إعلام إسرائيلي أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية يعالج حاليا نحو 80 ألف عسكري، بينهم 26 ألفا يعانون اضطرابات نفسية، وفق إعلام عبري الأربعاء.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نحو 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية، فيما يشكل اضطراب ما بعد الصدمة أكثر من 33 في المئة من المصابين.