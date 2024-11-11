حكيمي ورحيمي وجويري ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الاثنين، قائمة المرشحين لفئات الرجال في حفل جوائز الكاف لعام 2024.

ويقام حفل جوائز الكاف للأفضل في 2024 يوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول في مراكش، المغرب.

ويشمل حفل جوائز 2024، الفترة الممتدة من شهر يناير/كانون الثاني 2024، إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.

تم اختيار 10 لاعبين للتنافس على جائزة “الكاف” لأفضل لاعب أفريقي لهذا العام، وتضم قائمة الجائزة لأفضل لاعب في الأندية أيضا 10 لاعبين.

ومن بين الأسماء المرشحة: الجزائري أمين جويري لاعب رين الفرنسي، وإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو لاعب باير ليفركوزن الألماني، والإيفواري سيمون أيدينجرا لاعب برايتون الإنكليزي، والكونغولي تشانسل مبيمبا لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، والنيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي، والنيجيري ويليام تروست إيكونغ لاعب الخلود السعودي، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

كان المغربي أشرف حكيمي أحد المرشحين في القائمة النهائية العام الماضي، ولكنه خسر الجائزة أمام النيجيري فيكتور أوسيمين.

وجرى ترشيح حارس المرمى، رونوين ويليامز، في جميع الفئات الثلاث، لاعب العام، أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب في الأندية.

(د ب أ)