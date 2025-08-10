رياضة | كرة قدم عالمية

حكيمي يؤكد براءته من تهمة الاغتصاب

منذ 54 دقيقة

باريس: دافع أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي عن نفسه بعد مطالبة مكتب الإدعاء العام في نانتير بمحاكمته لاتهامه بالاغتصاب. وأكد حكيمي في مقابلة مع قناة “كانال بلاس” مساء السبت أنه “متهم زورا” وأعرب عن ثقته في نتيجة هذه المحاكمة المرتقبة.

وساهم حكيمي في فوز سان جيرمان للمرة الأولى بلقب دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أهله لدخول قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة “فرانس فوتبول”.

وطلب مكتب المدعي العام في نانتير توجيه اتهامات جنائية للمدافع المغربي البالغ من العمر 26 عاما للاشتباه في إجباره امرأة شابة على اغتصابه في منزله في بولون-بيلانكور في فبراير/ شباط 2023، وقد نفى حكيمي التهمة مرارا.

وقال حكيمي لمحطة “كانال بلاس” مساء السبت، “أنا هادئ، لكن اتهامي زورا أمر فظيع وغير عادل، لا أتمنى هذا لأحد، إنه ليس عدلا، لكنني أعلم أن الحقيقة ستظهر”.

وأوضح حكيمي: “لا ألوم نفسي على أي شيء، من يعرفني يعلم ذلك، أركز على أهم شيء في حياتي، عائلتي وكرة القدم، وبعد ذلك، كما أقول ستظهر الحقيقة”.

