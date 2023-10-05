حلا الترك تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري

“القدس العربي”: خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك عن صمتها للحديث عن حقيقة الأنباء التي صدرت مؤخراً حول ارتباطاها عاطفيًا بالفنان المصري معتز هشام بعد مشاركته لها البطولة في أحد الأعمال الفنية.

وقالت حلا الترك في تصريحات لموقع “لها” “الجميع يعلم أن تلك الأخبار عبارة عن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، فأي فنان يقف أمام فنانة لأول مرة لا بد أن يكون هناك علاقة عاطفية تجمعهم؟”.

وأضافت “معتز هشام صديق رائع وأنا أحبه على المستوى الشخصي، وهو فنان موهوب وأحببت التمثيل معه، ولكن لا يوجد أي علاقة عاطفية”.

وحول سؤالها عن مجالها المفضل الغناء أو التمثيل، أجابت حلا “أحب المجالين، وسأعمل على تقديم كل ما في وسعي من أجل إثبات نفسي أيضًا في التمثيل، بعد أن استطعت أن أثبت نفسي في الغناء”.

وأضافت “أعتقد أن أغنياتي خلال الفترة الماضية حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها، وأتمنى أن يحقق فيلم (سكر) أيضًا نجاحاً كبيرًا لكي يكون انطلاقة قوية بالنسبة لي خلال مشواري الفني”.

ويذكر أن الفنانة البحرينية حلا الترك شاركت في بطولة فيلم “سكر” مع عدد من نجوم الفن المصري والعربي، في أول تجربة سينمائية لها.