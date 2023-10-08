حلا شيحا: مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرتنا … كريم عبد العزيز: «ربنا معاكم يا أبطال» راغب علامة: ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة

عواصم – «القدس العربي»: غصت مواقع التواصل الاجتماعي بطوفان من مشاعر الفخر من غالبية الفنانين العرب والدعم للشعب الفلسطيني، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ونشروا رسائل مساندة ورفعوا أعلام فلسطين وخارطتها التاريخية عبر مختلف حساباتهم في مواقع التواصل الشهيرة.

فقد نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر «إنستغرام»، صورة للمقاومة الفلسطينية، وكتبت عليها: «مشهد تاريخي لن يُمحي من ذاكرتنا وشاهده العالم كله، فلسطين وطن حر رغم الاستعمار، صامد أمام طغيان وحصار والاستيطان عبر السنين».

وأعلن الفنانون كريم عبد العزيز ومنذر رياحنة ونبيل الحلفاوي والممثلة السورية سلاف فواخرجي تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وكتب الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» تدوينة كتب فيها، «ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معاكم يا أبطال».

وتفاعل المطرب اللبناني راغب علامة مع الحدث، ووجّه تحية للشعب الفلسطيني، وكتب عبر موقع «إكس»، «ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل. لا للاحتلال الظالم».

ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، بدورها صورة عبر إنستغرام وعلّقت، «صباح فلسطين الحلم واليقين».

ودعا الفنان نبيل الحلفاوي للمقاومة الفلسطينية، وكتب، «طوفان الأقصى، اللهم انصر الحق وأهل الحق. أيا كانت نتيجة المعركة، وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي، فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني، واغتصاب الأراضي والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

ووجه الفنان الأردني منذر ريحانة على حسابه على موقع «إكس»، التحية للمقاومة الفلسطينية، وقال، إن «الفرحة أصبحت فرحتين».

وتفاعل المطرب المصري محمد محسن، وكتب «أيام مفترجة قلوبنا مع أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة».

أما الإعلامي عمرو أديب فكتب تحت الآية الكريمة: «كم من فئةٍ قليلة غلبت فئةً كثيرة بإذن الله»، كتب: «بأقل الإمكانات تمت إهانة الجيش (الجبار) يا رب سلّم يا رب احفظ أهلنا في فلسطين، حالة صدمة في إسرائيل، هو جيش موعود بالصدمات، فضيحة عسكرية إسرائيلية ونصر مدوي فلسطيني». فيما كتبت زوجته الإعلامية لميس الحديدي: «طوفان الأقصى أكبر عمليات المقاومة الفلسطينية، أكبر إخفاق وصدمة لاستخبارات العدو الإسرائيلي وجيشه، الذي لا يقهر بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول. غيروا الخرائط، كما شئتم فسنبقى في الأرض وتبقى فلسطين عربية».

ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر إنستغرام صورة العلم الفلسطيني قائلة: «صباح فلسطين الحلم واليقين».

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة: «قلبي معكم يا أهلي في غزة، ربنا يحميكم ويرحم الشهداء، وهذا حزن آخر لا ينتهي في فلسطين الصامدة، غزة تقاوم».

خالد يوسف: ما أعظم هذا الاحتفال

بيوم السادس من أكتوبر

أما المخرج المصري خالد يوسف فكتب: «ما أعظم هذا الاحتفال بيوم السادس من أكتوبر، كان هذا اليوم من خمسين عاما عنوانا للفخر والعزة وعنوانا لاسترداد الكرامة الوطنية واليوم المقاومة الفلسطينية تعيد كتابة التاريخ المجيد وتسطر بطولة جديدة في نضالنا الوطني. تحية اكبار وتقديس لكل السائرين على درب مقاتلي الجيش المصري في أكتوبر 1973 في التصدي للعدو الأكبر لأمتنا العربية. تحية إجلال لكل المرابطين على أبواب القدس والعار لكل المتنطعين والخانعين للكيان الصهيوني المروجين لأوهام السلام الزائف وأكذوبة التطبيع المهينة لدماء الشهداء».

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة قبة الصخرة، وعلّق عليها: «ربنا يحميكم وينصركم. وما زال في القصة بقية، فلسطين عربية».

وكتب الفنان محمد محسن متهكما على ما جرى لجنود الاحتلال: «معليش بقى إحنا كعرب بشكل عام بيكون خلقنا ضيق في أكتوبر».

وقالت الفنانة المصرية مي كساب: «يا رب احمي واحفظ وانصر أهلنا في غزة، فلسطين حرة. شهر أكتوبر العظيم».

وكتب عزيز الشافعي: «تظل مقاومة الاحتلال أي احتلال أشرف ما يمكن أن يقدمه الإنسان من تضحيات، خاصة لو اختلفت موازين القوى ومهما كانت النتائج».

ونشر نجم الكرة المصري محمد أبو تريكة: «شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة. طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير، اللهمّ ثبّت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يا رب العالمين.. صباحكم فلسطين».

إيهاب توفيق: النصر لكم بإذن الله

ونشرت الفنانة فيفي عبده فيديو توجه فيه رسائل دعم من أجل الفلسطينيين قائلة: «الله يرحم اللي ماتوا يا رب، ويسكنهم فسيح جناته، إن شاء الله، ويشفي كل المصابين، ربنا يحرر القدس يا رب، أنا بحب فلسطين جدا، وربنا معاهم إن شاء الله، يا رب ابعد الغمة عنا».

بينما علق الفنان صلاح عبد الله قائلا: «مهما كانت التبعات والتداعيات، لكن بصراحة ضربة معلم موجعة، وعلمت عليهم، وقد تكون مفتاحا لتعامل جديد تمامًا أفضل كثيرًا والله أعلم، وطول ما هو احتلال يبقى كل اللي بيحصل وحيحصل فيه حلال».

ومن رسائل الدعم القصيرة للفنانين عبرت ياسمين صبري عن دعمها قائلة: «كل الحب والدعم والدعاء لأشقائنا في غزة». وقال إيهاب توفيق: «قلوبنا مع إخواننا في فلسطين، النصر لكم بإذن الله.. ورحم الله الشهداء الأبرار»، وعبر أيضًأ حمزة نمرة عن دعمه قائلًا: «فلسطين في قلوبنا».

وعلق الفنان محمد صبحي خلال لقائه مع «القاهرة 24»: «أتابع الأخبار التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، والحقيقة أننا كان نفسنا نفش غلنا، وهذا يعني أنهم عندما يُذبحون ويُقتلون في وطنهم لا تعد هناك مشكلة في العالم، ولكن عندما ينتقمون دفاعًا عن أرضهم، تبقى هذه هي المشكلة؟ لا، أنا أقول هذا شيء نفخر به.

أحمد مكي: اللهم انصر إخواننا في فلسطين

وتابع «نسينا جثث الفلسطينيين التي تناثرت في الشوارع، لقد رفعوا رؤوسنا اليوم، لكن لا بد من رد حاسم، وأن ما حدث هو مقاومة مشروعة لأرض محتلة، وإذا كان هناك تجاوز، وفي التعامل يجب أن نتذكر تعديات الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وشارك الفنان أحمد مكي، منشورا عبر صفحته في «انستغرام»، قال فيه: «اللهم انصر إخواننا في فلسطين، واحفظ شعبها، آمين يا رب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم».