حلا شيحة تتحدث عن أسباب خلعها الحجاب وعودتها إلى التمثيل- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، فيديو تحدثت خلاله عن تفاصيل الأزمة التي مرت بها بعد عودتها إلى الفن، وخلعها الحجاب، واصفةً تلك الفترة بـ”الانتكاسة”.

وقالت حلا في الفيديو: “أي إنسان عندما يتملّكه الخوف، بتحصله لخبطة جامدة أوي في حياته، الموازين بتتغير لأنه بيبقى متلخبط بسبب الخوف، واللي كان بيعتبره أعلى ينزل تحت، واللي تحت يطلع فوق… كلها حياة مليانة لخبطة”.

وأضافت: “الشخص بيبدأ رؤية الأمور من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية الجمالية التي منحها الله له، لكن أي شخص يمكن أن يقع في الفتنة، والإنسان عندما يضعف، فهذا لا يعني أنه فقد حب الله، بالعكس، هو بسبب تملّك الخوف منه… أنا كنت قريبة من الله وبحبه جداً، ولكن عندما تملّكني الخوف من المستقبل واللي هيحصل بعد كده، وكنت عايزة أأمن مستقبل أولادي، وقتها انتكست، وكنت كل ما أقع أقوم وبعدين أقع وأقوم وأقول يا ربّ”.