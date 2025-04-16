حلا شيحة تعود الى الحجاب من جديد لكنها تبقي صورها السابقة

القاهرة – «القدس العربي»: ظهرت النجمة المصرية حلا شيحة، وهي ترتدي حجابا جديدا، كما عبرت في منشور لها عن حبها لمتابعاتها ومتابعيها، قائلة: «بحب كل واحدة منكم، وزي ما بتدعولي بدعي لنفسي وليكم.. كلنا، إن ربنا يصلح قلوبنا ويصلح حال العباد والبلاد».

وسبق وأشارت إلى رؤيا أثرت في قرارها عندما كانت في عمر 23 عامًا، حيث رأت يوم القيامة في منامها، ما دفعها للبحث والتأمل في معاني القرآن وتفسيره، معتبرة أن الأحداث التي يمر بها العالم حاليًا تفرض مسؤولية على كل شخص لفهم دينه بشكل أعمق.

ظهور حلا شيحة الأخير بالحجاب ليس الأول في الأسابيع الأخيرة، حيث ظهرت أيضاً مرتدية الحجاب خلال شهر رمضان الماضي، ووقتها اعتقد الجمهور والمتابعين أنها ارتدته فقط من أجل شهر رمضان وتفرغها للصلاة والعبادة في الشهر الكريم، إلا أنها بعدما نشرت صورتها أمس بالحجاب بدأ المتابعين يغيرون رأيهم بأنها قررت ارتداءه بشكل دائم والعودة له مجدداً».

لكنها لم تحسم الأمر بشكل نهائي خاصة وأنها ما زالت تحتفظ ببعض صورها بدون الحجاب على حسابها في موقع انستغرام، في الوقت الذي كانت كلما تقرر ارتداء الحجاب، تقوم بحذف جميع صورها من حساباتها على السوشيال ميديا، ومن المقرر أن تكشف الأيام المقبلة قرارها النهائي، سواء بالعودة إلى ارتداء الحجاب بشكل نهائي أم لا؟