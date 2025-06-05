حلا شيحة تعود للحجاب وتطلق قناة دينية

القاهرة – «القدس العربي»: كشفت الممثلة المصرية حلا شيحة أنها تشارك تجربتها مع القرآن من منظور شخصى وليس كداعية أو مفسرة، مشيرة إلى أن بعض الآيات كان لها تأثير عميق عليها، وأن الله هو الجمال وهو الذي يهدينا، وأنه يجب علينا دائمًا أن نحسن الظن به».

وعن إطلاق قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»والتي تقدم من خلالها محتوى دينيا، شاركت أول فيديو وقالت خلاله: «سعيدة جدًا إنى باتكلم عن ربنا، وسعيدة إن فى ناس بتبعتلى تقول لى إحنا بنحب طريقتك أكتر حاجة بتشغلنى وبتملأ قلبي هي حب ربنا ولما بعدت عنه، قدرت أرجع تاني لأن الآيات كانت محفورة جوايا».

وتابعت: «ناس كتير بتسألني إزاي قدرت أرجع وأكون قوية، الموضوع مش سهل بس ربنا جميل ودايمًا بيهدينا».

وحققت عدد مشاهدات تجاوز عشرات الآلاف على مدار الأيام القليلة الماضية عبر قناتها الجديدة.