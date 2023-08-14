حلا شيحة لأولادها: “أنتم كل شيء في حياتي”

“القدس العربي”: نشرت الفنانة حلا شيحة عبر “إنستغرام”، مجموعة صور تجمعها بأفراد عائلتها وأولادها عبّرت من خلالها عن مدى حبّها لهم.

ووجّهت حلا من خلال الصور رسالة مؤثرة لأولادها حيث علّقت عليها قائلة: “كل شيء سيكون على ما يرام بسببهم، الفرح هم والضحك هم، الجزء الممتع هم، فمعاً نذهب إلى الجنون”.

وأضافت: “نحن ندرك قيمة رابطتنا، ونعتز بها في كل لحظة، نحن نؤمن أنه بالحب والتفاهم والكثير من العناق واللطف، ستمر الأوقات الصعبة، في الواقع، تلك الأوقات التي بعدنا فيها عن بعض، أظهرت لنا أننا لن نستسلم أو نفشل أبداً، لأننا سنظل ننتمي إلى بعض دائماً، عائلتي هي كل شيء”.

وكانت الصدفة قد جمعت حلا شيحة وأولادها بالفنانة نيللي في أحد المطاعم، وقد نشرت حلا صوراً لها مع نيللي عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وعلّقت عليها بالقول: “مع النجمة الجميلة نيللي، أجمل صدفة النهاردة”.