حلب تواصل احتفالاتها بسقوط نظام الأسد- (صور)

حلب: شهدت مدينة حلب السبت حفلا موسيقيا للفنان السوري يحيى حوى في إطار احتفالات الشعب السوري بسقوط نظام حزب البعث.

ونظم الحفل في ساحة سعد الله الجابري، منظمة “ريلايف سوريا” التي تتخذ من مدينة لندن مركزا لها واستمرت لمدة 4 ساعات.

وشارك في الحفل آلاف السوريين من مدينة حلب وحضرت الأغاني والأهازيج التي اشتهر بها الثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وانتهى الحفل دون وقوع حوادث، وتميز بمشاهد ملونة، مع رفع الأعلام السورية في الساحة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)