حلفاء بايدن يقولون إن مساعي استبدال الرئيس الأمريكي كمرشح ديمقراطي للرئاسة “انتهت” بعد محاولة اغتيال ترامب

واشنطن- “القدس العربي”: قال حلفاء الرئيس الأمريكي إن الجهود المبذولة لاستبدال جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي لانتخابات 2024 فقدت كل زخمها وانتهت بشكل أساسي بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

كان عدد كبير من المشرعين الديمقراطيين وكبار المانحين قد دعوا بايدن إلى الانسحاب من السباق طوال الأسبوع الماضي وعطلة نهاية الأسبوع. ويقول حلفاء بايدن الآن إن محاولة اغتيال ترامب قد أفقدت منتقديه الأمل.

وقال أحد حلفاء الرئيس لشبكة “إن بي سي نيوز”: “أعتقد أن الأمر قد انتهى، لقد خسرنا كل الزخم”.

وأضاف “لقد كانوا يمرون بيوم سياسي سيئ للغاية، ثم شهدنا الحدث الأكبر، والآن، أصبح كل شيء متجمدًا”.

وقال محلل ديمقراطي “إذا كنت من المؤيدين لـ ‘كيف نقول للرجل العجوز أن الوقت قد حان للرحيل؟’ – فمن الصعب حقًا إجراء هذه المحادثة علنًا. هذا الحدث يحجب الشمس الآن”.

وأكد الحلفاء أن الجهود المبذولة لاستبدال الرئيس جو بايدن كمرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2024 فقدت كل زخمها وانتهت بشكل أساسي بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.وألقى بايدن كلمة للأمة بعد وقت قصير من محاولة الاغتيال يوم السبت، وأدان العنف وقال إنه يصلي من أجل ترامب وعائلته، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وقال بايدن في بيان في ذلك الوقت: “لقد تم إطلاعي على إطلاق النار في تجمع دونالد ترامب في بنسلفانيا. أنا ممتن لسماع أنه آمن وبصحة جيدة. أنا أصلي من أجله وأسرته وكل من كانوا في التجمع، بينما ننتظر المزيد من المعلومات. جيل وأنا ممتنون لجهاز الخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان. لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا. يجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته “.

وتحدث بايدن لاحقًا مع ترامب عبر الهاتف، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل محادثتهما. وتحدث بايدن أيضًا مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ورئيس بلدية بتلر بوب داندوي.

وردت حملة بايدن بسرعة بإلغاء خطط الإعلانات التي تهاجم ترامب في الوقت الحالي. وقيل للموظفين “الامتناع عن إصدار أي تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة”، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

وقال حليف آخر لبايدن : “من المرجح أن الجهود الرامية إلى إزاحة بايدن قد انتهت. لن يتنحى طواعية في هذه اللحظة”. وأضاف: “أظهر بايدن أنه سيقاتل”.