سياسة | دولي

حلف شمال الأطلسي: أوروبا ستمول إرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا

23 - يناير - 2025

أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته يتحدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

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دافوس: دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس الولايات المتحدة إلى مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة وقال إن أوروبا ستدفع الفاتورة.

وذكر في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن على الحلف زيادة الاستثمار في الدفاع وتكثيف الإنتاج الصناعي الدفاعي وتحمل حصة أكبر من الإنفاق على المساعدة المقدمة لأوكرانيا.

وتابع يقول “فيما يتعلق بأوكرانيا، نحتاج إلى أن تظل الولايات المتحدة مشاركة”.

وأضاف “إذا كانت إدارة ترامب الجديدة مستعدة لمواصلة إمداد أوكرانيا من قاعدتها الصناعية الدفاعية، فسيدفع الأوروبيون الفاتورة. أنا مقتنع تماما بهذا، وعلينا أن نكون على استعداد للقيام بذلك”.

جاءت تصريحات روته بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام إن على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا.

وقال روته إن من المهم ألا تفوز روسيا بالحرب لأن ذلك قد يؤدي إلى تحقيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه مثل زعيمي كوريا الشمالية والصين لما يبتغون.

وأضاف “علينا حقا تكثيف دعمنا لأوكرانيا لا تقليصه… الجبهة تتحرك في الاتجاه الخاطئ” في إشارة للأوضاع على الأرض في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

(رويترز)

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  1. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    يناير 23, 2025 الساعة 12:29 م

    ألم يكن من الحكمة البدء بالقول ( عبر القنوات الدبلوماسية السرية ) عن ” تقاسم الفاتورة ” مع الأمريكان وانتظار الرد وبعدها لكل حادث حديث.؟
    أظن – التهديد والإسراع في القبول يشجع الطرف الآخر على رفع السقف باستمرار.

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  2. يقول اكرم:
    يناير 24, 2025 الساعة 3:40 م

    وبالنهاية رضخت ونفذت ما هدد به ترمب

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