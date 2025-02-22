حلول الذكرى السادسة للحراك الشعبي في الجزائر وسط جدل حول واقع البلاد

لندن ـ “القدس العربي”:
تحل الذكرى السادسة للحراك الشعبي في الجزائر في ظل ما بدا غيابا لأي احتفاء رسمي أو تغطية إعلامية لهذه المناسبة، رغم أن الدستور الجزائري الجديد قد أقرَّ الحراك واعتبره محطة بارزة في تاريخ البلاد. وبينما ترى السلطات أن المطالب التي رفعتها المسيرات الشعبية عام 2019 قد تحققت عبر الإصلاحات السياسية والدستورية، تعتبر المنظمات الحقوقية والمعارضة أن الواقع الجزائري يقول شيئا.
لا يزال الحراك الشعبي، رغم مرور كل هذه السنوات، يحظى بالكثير من الرمزية في وجدان الجزائريين الذين قرروا يوم 22 شباط/فيفري 2019 وضع حد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يستعد للاستمرار لعهدة رئاسية خامسة، رغم أنه كان عاجزا عن الحركة والكلام، في مشهد مثّل إهانة كبيرة للبلاد وتاريخها. وأخذ الجزائريون بعد سنوات من الصمت، على عاتقهم تصحيح هذا الوضع عبر مسيرات مليونية كانت غاية في الرقي والسلمية والحضارية، عمّت كامل ربوع البلاد، ليتكلل ذلك باستقالة الرئيس في نيسان/أبريل 2019.
ومع الإطاحة ببوتفليقة، لم يتوقف الحراك الذي طالب برحيل منظومة الحكم التي رافقت الرئيس السابق والشروع في إصلاحات جذرية تضع البلاد على سكة الديمقراطية. وهنا، اختلفت الإرادات بين السلطة التي كانت قائمة آنذاك بقيادة رجلها القوي الراحل أحمد قايد صالح رئيس اركان الجيش وبين المتظاهرين ومختلف الفعاليات السياسية المنتمية للحراك الشعبي، حول المسار السياسي الذي يجب أن تنتهجه البلاد لتجاوز الفراغ الذي صنعه رحيل الرئيس السابق وتحقيق المطالب الكبرى في التغيير.
وانتهى هذا الصراع في نهاية 2019، بفرض تنظيم انتخابات رئاسية، رغم معارضة الكتلة الصلبة في الحراك الشعبي، ترتب عنها مجيء الرئيس عبد المجيد تبون للسلطة، وهو الواقع الذي رسم الفترة التي تلت الحراك الشعبي إلى اليوم. ومع أن البلاد أصبح لها دستور جديد ونظمت 3 انتخابات منذ تلك الفترة بينها الرئاسيات الأخيرة سنة 2024، إلا أن إرهاصات فترة الحراك الشعبي وما شهدته من اعتقالات ومتابعات استمرت في الزمن حتى بعد توقف المسيرات، لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي.
وفي هذا السياق، أصدرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بيانًا بمناسبة ذكرى الحراك، أكدت فيه أن “إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق”. وجاء في البيان أن “الحراك الشعبي كان محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إلا أن السلطة واجهت هذه المطالب بالمزيد من القمع والمناورة السياسية”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الجزائر لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات واعتقال النشطاء والتضييق على الصحافة”، مؤكدة أن “الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين يمثلان شرطين أساسيين لأي تقدم سياسي حقيقي”. وتقدر أوساط حقوقية، عدد المعتقلين بحوالي 200 متابعين في قضايا رأي، وهو العدد الذي يزيد وينقص بحسب إجراءات العفو التي يصدرها الرئيس في المناسبات الدينية والوطنية.
ومن بين القضايا اللافتة في الأيام الأخيرة ـ إلى جانب الأحكام الصادرة في حق ناشطين وناشطات (كعبلة قماري) وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامي منير غربي، الذي صدر في حقه حكم بثلاث سنوات بينها سنتان سجنا نافذا ـ ما حدث مع فتحي غراس، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وزوجته مسعودة شبالة التي تحدثت عن تعرضهما لمعاملة غير لائقة من قبل عناصر أمنية أثناء توقيفهما في أحد شوارع العاصمة. وأوضحت شبالة في تدوينة على حسابها على فيسبوك أن التوقيف كان عنيفًا ولم يتم الإفصاح عن أسبابه بشكل واضح، مما دفعهما إلى المقاومة. وقد أكدت لاحقًا أن مسؤولي الشرطة اعتذروا لهما بعد اكتشاف أن المعلومات التي استندوا إليها لم تكن دقيقة.
من جهتها، ترفض السلطات الجزائرية هذه الاتهامات، مؤكدة وفق تصريحات لطفي بوجمعة وزير العدل الأخيرة أمام البرلمان، أنه لا يوجد في البلاد أي معتقل على خلفية رأيه السياسي، بل إن جميع الموقوفين متابعون في قضايا تتعلق بالقانون العام أو بمخالفات قانونية واضحة. وأكد أن الجزائر لا يمكن أن تبنى بالسب والشتم وإعانة الهيئات الرسمية، في إشارة إلى المتابعين في قضايا تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل. وترى الحكومة عموما، أن الحراك قد أدى إلى إصلاحات عميقة، شملت وضع دستور جديد، وإطلاق ورشات سياسية وإصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز الحريات وضمان سيادة القانون.
وبين هذين الطرحين، يبقى الجدل مستمرًا حول الإرث الذي خلفه الحراك الشعبي، ومدى تأثيره على الواقع السياسي والحقوقي في الجزائر، وسط تباين واضح في الرؤى بين السلطة والمعارضة حول مسار التغيير ومستقبل الحريات في البلاد.
في الذكرى السادسة من الحراك المبارك تم تدشين محطتين لتصفية مياه البحر لتغطية 42% من حاجيات الساكنة من مياه الشروب إضافة إلى استصلاح الاراضي الصحراوية حيث الجزائر ذاهبة إلى الاكتفاء الذاتي من خضر وفواكه و لحوم و حليب والتصدير إلى الاشقاء كم جرى امس حيث توجهت باخرة من الفواكه إلى كل من تونس و ليبيا و السعودية ثم قطر ، الحمد لله على نعمة الله.
حراك مبارك
مطالب الحراك الشعبي المبارك ، التي رفعتها المسيرات الشعبية في بداياتها عام 2019 ، والمتمثلة في وضع حد للعهدة الخامسة لحكم رئيس لا يحكم بسبب المرض إلا أنه بقي رهينة لدى”العصابة” ، قد تحققت ، بينما المطالب الانتهازية ، للحراك غير المبارك ، من مثل “رحيل منظومة الحكم التي رافقت الرئيس السابق والشروع في إصلاحات جذرية تضع البلاد على سكة الديمقراطية” ، لم ولن تتحقق . لماذا ؟ لأنه بعد الرحيل فإن الفراغ أو النفاق ومن ينصبون أنفسهم حكاما جددا ، رغم أنف الشعب ، لا يحققون الإصلاحات وإنما يقومون بالاستيلاء على السلطة عبر مكبرات الصوت ؟.
المثل الشعبي يقول : قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت .
مقتطفات من موقع منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” : “ترحب منظمة شعاع بقرار البرلمان الأوروبي، الذي تم تبنيه في 23 يناير 2025، والذي يدعو إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي”.
“في مداخلته على قناة المغاربية، أكد الأستاذ رشيد عوين مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن السلطات الجزائرية تلاحق المحامين وأعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بتهم واهية، دون أي أدلة قانونية، في انتهاك واضح لحقوقهم” .
الحراك تم اجهاضه لصالح استمراية نفس النظام الذي يعتقد أن تضخيم الأرقام ومديح المطبلين سيخفي واقع الفقر والطوابير والتضييق. ونفس المطبلين كانوا يمدحون بوتفليقة وهو على الكرسي المتحرك ويقولون بأنه زعيم عظيم نقل بلاده إلى مصاف الدول العظمى. حولوه إلى زعيم عصابة وباقي الأوصاف المعروفة.
اقول لمن يبحث عن الديمراطية ومعجب بحقوق الانسان وحرية التعبير في الغرب .هل مازالت هذه الشعارات الخداعة هل بعد حرب غزة واكرانيا .وترامب الذي يريد شراء غزة عنوة مازلتم تؤمنون بهذه
الحراك الشعبي اصبح من الماضي البعيد خاصة بعد وفى الرئيس عبد المجيد تبون بوعوده . فلا داعي للعودة الى مرحلة الفتنة والانشفاق .
قبل الحراك كانت الجزائر تتجه نحو الهاوية وهذه الأبواق في الداخل والخارج تسرح وتمرح والشعب هو الذي شعر بالخطورة ووقف بصوت واحد لا للاستمرار في هذا النهج ووقع ما يريده لكن اليوم نحن في اعز أيام الجزائر والأفضل مند الاستقلال ورانا رضيين ومن يقول العكس عليه ان يعد هذه الزمرة لا تتجاوز مئة نفر والشعب الجزائري ثمانية واربعون مليون جزائري وعندما تسمع وتشاهد هذه الأبواق شيء طبيعي منهم من يعيش في ألماضي البعيد ومنهم من يعمل موظف ومنهم يبحث عن الرجلة،الشيء الممتاز الجزائر في الطريق الصحيح واليوم خير من امس وغدا خير من اليوم ان شاء الله تحي الجزائر والمزيد من التألق والإزدهار
مجرد تساؤل
1-ما هي العلاقة بين الجيش الشعبي والشعب الجزائري؟
كثير من القراء يعلقون جهلا أو حسدا على الجزائر.
بعضهم يصف الجزائر بـ”النظام العسكري” والبعض الأخر يطالب بـ”دولة مدنية ماشي عسكرية”
لكنهم تجاهلوا أن شعار الحراك كان: “الجيش الشعب خاوة خاوة”، والحراكيون يُحيون ويُقبلون رجال الأمن والدرك ويهدونهم الزهور وقرورات المياه والحلوى، والجيش تعهد بأن لا تسيل قطرة دم واحدة، فأوفي بعهده واحتضن الحراك.
علاقة الجزائريين بجيشهم تشهد عليها جنازة بومدين وقايد صالح وهما أول وأخر عسكريين حكما الجزائر.
كما يشهد عليها المقال الذي نشره موقع “الجزيرة” يوم:16/08/2018، تحت عنوان:”لماذا يقدس الجزائريون بومدين؟”
والشريط الذي نشرته قناتها تحت عنوان:”هواري بومدين..ثائر يبني دولة”
2-ما هو مفهوم الجزائريين للحرية؟
كثير من القراء كذلك يطالبون بـ “الحرية الغربية” في دولة مسلمة محافظة.
من بين ما يطالبون به وإلا اعتبروه تكميم للأفواه، الطعن في دين الجزائريين وفي ثورتهم وفي شهدائهم وفي وحدتهم الترابية، كما يطالبون بتحييد الدين، وحرية أكل رمضان، وشرب الخمر والفحش علنا، للوصول للمثلية وتغيير الجنس والإجهاض والمساواة في الميراث، وتجريم تعدد الزوجات.
ما سلف، مطالب الزواف والخبارجية وصندوق النقد الدولي.