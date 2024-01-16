حليف بايدن في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز لا يعارض وضع شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أعرب السيناتور كريس كونز عن انفتاحه على فرض شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل، في إشارة إلى تزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لمعاقبة إسرائيل بسبب هجومها البري المميت على غزة.

ويمكن أن يكون موقف كونز، الذي تم التعبير عنه لأول مرة خلال مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية ، بمثابة صداع لبايدن.

ويُنظر إلى السيناتور على أنه المبعوث غير الرسمي للرئيس والحليف الأقرب في مجلس الشيوخ.

وبحسب ما ورد، فإن انفتاح كونز على تكييف مبيعات الأسلحة لإسرائيل يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأسئلة حول سبب عدم متابعة البيت الأبيض لهذا الخيار.

وقد انتقد السيناتور طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع العمليات الانتقامية ضد حماس ، لكنه لم يصل إلى حد التشكيك علنًا في المساعدات المستقبلية للاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت “بوليتيكو” أن كريس “قد تجاوز هذا الخط بالكاد، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال: “هناك شروط على مساعداتنا”، في إشارة إلى القوانين والسياسات العديدة المحيطة بعمليات نقل الأسلحة ، بما في ذلك توجيهات إدارة بايدن التي تقيد عمليات النقل إلى دول أجنبية عندما يكون من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.