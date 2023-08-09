حليمة بولند تتجاهل الانتقادات التي تطالها بسبب رونالدو- (فيديو)

“القدس العربي”: بعد الجدل الذي أثارته بادعائها التواصل عبر الهاتف مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاولت الإعلامية الكويتية حليمة بولند التحايل على الأمر وتجاهل التعليقات القاسية التي تطاولها من خلال توثيق زيارتها لقرية طبب التاريخية.

وظهرت بولند بالزي العسيري التقليدي، وهو عبارة عن عباءة سوداء مزركشة مع حزام عريض باللون الفضي يطوّق خصرها، ووضعت أكسسواراً على شعرها، وبدت في غاية الراحة، وسط أجواء احتفالية مميزة، واستقبال حار من الناس.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقاطع حليمة بولند المتنوعة، معتبرين أنها تحاول الاستعراض مجدداً وتغيير القصة التي عرّضتها للانتقاد والسخرية من اتصالها برونالدو، مشدّدين على أنها تحاول تشتيت انتباه المتابعين عن القضية القديمة من خلال الاستعراض وحركاتها اللافتة بين الناس، بحسب مجلة لها.