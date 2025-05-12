حلّ «العمال الكردستاني»: ميزان الآمال والمخاوف

إذا صحّت تقارير وكالة فرات للأنباء، المقربة من «حزب العمال الكردستاني»، فإن الحزب قرر بالفعل حلّ نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء تمرد عسكري دام أكثر من أربعة عقود، وأودى بحياة أكثر من 40 ألف ضحية في مناطق مختلفة من تركيا وجبال قنديل شمال العراق.
والبيان الختامي، الذي صدر عن مؤتمر للحزب عُقد الأسبوع الماضي في شمال العراق أيضاً، نصّ على الاستجابة لدعوة وجهها قائد الحزب التاريخي عبد الله أوجلان أواخر شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إمرلي، دعا فيها إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للحزب وإنهاء أنشطته. وقال البيان إن المؤتمر الثاني عشر قرر «حلّ الهيكل التنظيمي» و«إنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تجري باسم الحزب».
وهذه خطوة جديرة بالترحيب، والأمل في أن تتجسد كعتبة أولى على طريق المصالحة الوطنية بين الأكراد وسائر المكونات في تركيا، فلا تحقن الدماء البريئة التي أريقت خلال مواجهات عسكرية وعمليات إرهابية فحسب، بل تنقل إلى مراحل متقدمة جولات التفاوض المستمرة مع السلطات المركزية التركية حول حقوق الأكراد الثقافية والسياسية.
وهي أيضاً كفيلة بإنهاء عقود من تحالفات الحزب المتشابكة، التي لم تكن صائبة دائماً أو تخدم مصالح الشعوب الكردية، على غرار التحالف مع نظام حافظ الأسد وما انتهى إليه من صفقات عسكرية وأمنية مع أنقرة وعلى نقيض مصالح الحزب وجماهيره، فضلاً عن طرد أوجلان نفسه والتسبب في تسهيل اعتقاله سنة 1999. وليس من المستبعد بالتالي أن يسفر حلّ الحزب عن صياغات جديدة للعمل السياسي الشرعي لأكراد تركيا، ومتابعة المهام التي يقوم بها حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» الكردي، الذي تولى التفاوض مع أوجلان لإطلاق مبادرة حلّ «العمال الكردستاني».
لكن ميزان الآمال ينطوي أيضاً على مخاطر غير قليلة قد تؤدي إلى فشل هذه المبادرة التاريخية، بالنظر إلى امتداد الحزب خارج الأراضي التركية في العراق وسوريا وإيران، حيث تتضارب المصالح وتختلط الأوراق وتتناقض الأجنحة، سواء عند الأحزاب والقوى الكردية في البلدان الأربعة، أو داخل «العمال الكردستاني» ذاته.
فليس خافياً أن إيران تتمتع بنفوذ غير ضئيل لدى بعض قيادات الحزب المتحصنة في جبال قنديل خصوصاً، أمثال جميل بايك الذي يقود جناحاً يرفض إلقاء السلاح، وهو مقرب من الحرس الثوري الإيراني وسبق له أن تعاون مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق، كما تلقى هذا الجناح أسلحة مختلفة من إيران ضمت طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية مضادة للمسيرات التركية. وأنشطة هذا الجناح تتجاوز جبال قنديل إلى أرياف دهوك وسنجار ومناطق أخرى في شمال العراق وتركيا وسوريا، فضلاً عن تواجد نشط سياسي واستثماري وإعلامي في بلدان أوروبية عديدة.
والأمل منعقد على مصير إيجابي ينتهي إليه قرار «العمال الكردستاني» التاريخي، يختلف عن مصائر مبادرات سابقة في سنوات 1993 و1999 و2012 شهدت محاولات مماثلة لوقف إطلاق النار، وتمّ إجهاضها من هذا الطرف أو ذاك.
دوما الصلح سيد الأحكام. . كفانا حروب في منطقتنا .
*مبادرة شجاعة قيمة تصب في مصلحة الأكراد
وجميع شعوب المنطقة.
كل التوفيق والنجاح لهذه المبادرة الشجاعة.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا .كل الحركات التي قامت على أسس قومية فشلت فشلا ذريعا سواء أكانت عربية أم كردية حتى محاولات الوحدة التي قامت على أسس قومية فشلت أيضا كالوحدة بين سوريا ومصر. يقول ابن خلدون في مقدمته: العرب مفطورون على حب الزعامة ولن يتحدوا إلا برابطة دينية . صلاح الدين الأيوبي رابطة دينية القدس رابطة دينية . لا يوجد فرق بين الكردي والعربي فلنبحث في التاريخ والتفاصيل هل هناك خلاف بيننا في لون البشرة الإنسان الكردي أصله عربي انتقل عبر الزمان إلى حيث الكلأ والمرعى. لقد استخدم الغرب ورقة الأكراد ليس حبا فيهم لا والله إنما لتخريب البلاد فلينظر الأخوة الأكراد كم مرة غدر بهم الغرب وليضعوا عقلهم على الميزان وليبحثوا في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم أمصلحتهم مع الأمة أم مع هذا الكيان المسخ الزائل. إن ظهر صلاح الدين من جديد كل العرب خلفه كل العرب اليوم يحبون هاكان فيدان وهو كردي. قرار الحزب حل نفسه هو حقن للدماء واندماج في تركيا ومعرفه للأرض والسماء والحب والإنتماء وضربه للصهيونية التي اقترب زوالها أكثر من أي وقت مضى.
نحتاج الي اكثر من مما قلت اخي الكريم. والاسلام الموروث ليس حلاً. ويجب العمل علي تطوير الفقهة، فمثلاً الفقهة والفكر الاسلامي الموروث لا يعترف بالدول الاسلامية القائمة الان، بل ويحرمها، ولا يعترف بالحقوق المتساوية علي اساس المواطنة وفقط بل يفرق في الحقوق والواجبات علي اسس دينية، وليس من حقك او حق غيرك ان يقول لك من انت ومن الي اي عرق تنتمي، ومن حق اي مجموعة عرقية او دينيه التمرد بل المطالبة بالانفصال اذا استولت علي الدولة طائفة او عرق وجعل من نفسة طبقة اولي ومن بقية الطوائف والاعراق درجة ثانية وثالثة. لقد ولي ذلك الزمان بغير رجعة. علينا الاسراع ببناء دولة المواطنة والعدل تقف علي مسافة واحدة من كل الاديان والاعراق، بمعني ادق دولة علمانية كاملة الدسم، والا فمن حق اي طائفة او عرق الدفاع عن نفسه وحقوقه، فاذا لم تستمع الدولة واشهرت سلاح التخوين ومن ثم القتل والتعذيب، فهي بذلك تكون دولة عنصرية بغيضة يجب محاربتها بكل السبل وطلب الدعم من كل الجهات، وذلك ما حدث ويحدث منذ وجد الانسان علي هذه الارض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندما تعاشر شعبًا في الغربة، يصعب أن تعرف عنه ما يمكنك الوصول إليه بسهولة إذا تعرفت عليه في موطنه الأصلي. في الغربة، يحرص أغلب الناس على إخراج أحسن ما عندهم لجعل الآخرين يثقون فيهم، وهذا ينطبق على معظم الجاليات العربية، وعلى رأسها الشعب المصري.
أما الشعب الكردي، فله طبع مختلف؛ لا يبالي بما ستقول عنه، يعرض نفسه كما هو، ويقول لك: إن رغبت في التعامل، فأهلًا وسهلًا، وإن لم ترغب، فالله معك. لا يُجمل نفسه، ولا يزيف صورته، بل يواجهك بواقعه.
حتى في المسجد، لاحظت أن عددًا لا يُستهان به من المصلين عندنا من الأكراد، ولهم قائد يتكلم باسمهم. وعندما رغبت أن أعرف إن كانوا يعتبرون المسجد مسجدهم أم لا، جاءني الرد الذي أسعدني: “أنت طباعك من طباعنا، لا تتزوق في كلامك، واضح وضوح الشمس، وهذا ما جعلنا نحبك ونحب الحضور إلى هذا المسجد”.
تحدثت معهم بصراحة، وقلت لهم: أنتم رجال.
أتمنى من الله لهذا الشعب أن ينعم بحريته، ويعيش في سلام وسط عالمنا العربي، وأن يحصل على حقوقه كاملة كما يستحق.
وسعدت جدًا لوقف نزيف الدم لهذا الشعب العظيم، بعد أن عاشرته في الغربة وعرفته عن قرب.
جميل جدا جدا