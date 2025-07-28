حلّ مجلس نقابة المحامين في سوريا يثير جدلاً

دمشق – القدس العربي: أثارت قضية حل مجلس نقابة المحامين السورية، وتعيين آخر، جدلاً في البلاد، وخصوصاً بين المحامين، الذين انقسموا بين مؤيد للخطوة على اعتبار أن المجلس المحلول كل أعضائه من إدلب، وبين معارض لها انطلاقا من كونه يجب أن تأتي بعد انتخابات، أو بمرسوم من رئيس الجمهورية، لغياب منصب رئيس الحكومة، وليس بقرار من الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية، وهو ما يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة.

3 سيدات

وحلت الأمانة العامة للشؤون السياسية مجلس النقابة المركزي وفق قرار نشرته النقابة على صفحتها الرسمية، أوضح في مقدمته أن قرار الحل جاء «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في دعم العمل المؤسساتي والنقابي وبما ينسجم مع التوجهات السياسية للجمهورية العربية السورية في المرحلة الراهنة، وبناءً على الصلاحيات المخولة للأمانة العامة للشؤون السياسية بموجب الأنظمة النافذة»، وأنه «استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة تقرر حل المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية في الجمهورية العربية السورية، وأن يكلف مجلس مؤقت لتسيير أعمال النقابة».

وتضمن القرار أسماء أعضاء المجلس الجديد الذي سيترأسه النقيب محمد علي حسين الطويل، بدلا من أحمد دخان، وضم إلى جانبه 10 محامين آخرين منهم ثلاث سيدات، أي بعدد يطابق قانون تنظيم المهنة، وهم من مختلف المحافظات، على خلاف المجلس القديم الذي كان يضم سبعة أعضاء فقط وجميعهم من محافظة إدلب وكانوا يديرون النقابة هناك قبل سقوط النظام السابق، وتم تعيينهم بقرار شفهي غير منشور، بعد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما أثار انتقادات واسعة من قبل الكثير من المحامين على طريقة استلام إدارة المجلس من دون أن تكون هناك انتخابات أو على أقل تقدير مشاورات مع كبار المحامين حول هذا الموضوع.

واعتبر حقوقيون تلوين أعضاء مجلس النقابة بمحامين من محافظات مختلفة، جاء لإنهاء جدل حول التمثيل من لون واحد، وبعد موجة انتقادات طالت عمل النقابة، وخصوصاً نقيبها السابق أحمد دخان فيما يتعلق باتخاذه قرارات فردية.

وجاء في المادة الثانية من القرار الجديد أن «المجلس المؤقت يتولى مهام تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في المحافظات بما يكفل تعزيز دور النقابة في المجتمع وزيادة كفاءة أعضائها في ممارسة المهنة والحفاظ على مصالحها ومصالح أعضائها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة»، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره الذي وافق الأحد.

التشاور مع شيوخ المهنة

ووجه المحامي البارز في سوريا عارف الشعال انتقادات لآلية تغير المجلس، موضحا أنه لا يجب أن تتم بهذه الطريقة، ولا يجوز أن يكون هناك تدخل للإدارة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية والقيام بحل المجلس، لأن هذا مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على أن حل المجلس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وباعتبار أن هذا المنصب لم يعد موجوداً في سوريا، فإنه أصبح من صلاحيات رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه.

وفي تصريح لـ «القدس العربي» أعرب عن استغرابه بأن تقوم الهيئة السياسية بحل المجلس، موضحاً أنه كان من المفترض، في هذه الظروف الاستثنائية، أن يتم اختيار أعضاء المجلس بعد التشاور مع «شيوخ المهنة» من الأساتذة القدماء ليتم اختيار محامين معروفين، لافتاً إلى أن الفرق في المجلس الجديد عن القديم في تنوعه أي في اختيار أعضاء من عدد من المحافظات إلى جانب أنه أصبح فيه تمثيل للسيدات.

ودعا إلى ضرورة أن يتم وضع نظام انتخابي يكون له دور في إصلاح النقابة، مشيراً إلى أنه ستتم مراقبة ومتابعة الخطوات التي سيقوم بها المجلس الجديد، وخصوصاً أن من ضمن مهامه التمهيد لانتخابات نقابية لاختيار مجلس منتخب.

فيما اعتبر المحامي مهند البعلي أنه في «زمن ما بعد الاستبداد، علينا ألا نكتفي بتغيير الأسماء، بل بتغيير منطق إدارة السلطة، وإلا فنحن لن نستبدل إلا شكل الطغيان»، موضحاً أن «قرار حل مجلس نقابة المحامين وتشكيل مجلس بديل قد تبدو خطوة صحيحة من حيث المضمون، لا سيما وأن المجلس المفوض السابق فُرض بقرار شفهي من وزير العدل، خارج أي إطار قانوني، ولكن القرار ورغم ما يلقاه من قبول، يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، واعتداءً على استقلالية نقابة يُفترض أن تكون خارج الحسابات السياسية، فهل نحن أمام صراع داخل السلطة الحاكمة، يطيح بمبدأ سيادة القانون؟».

واعتبر من على صفحته الخاصة أن «ما يدعو للقلق أن عددا كبيرا من المحامين أيدوا هذا التدخل، لا استنادا إلى مرجعيته القانونية، بل لأن نتيجته تتفق مع رغباتهم، أو لأنه فقط صدر عن أحد أجهزة السلطة الانتقالية»، معتبراً أنه «هنا تتجلّى المفارقة، حين تُقاس مشروعية القرار بمدى توافقه مع مطالبنا، لا بمدى التزامه بالقانون»، ومعتبراً أن «القبول الشعبي، هو في أحسن الأحوال نتيجة لاحقة، وليس شرطا منشئا للشرعية» .

اما المحامي والخبير الدستوري هيثم النوري، والذي كان سابقا قد طالب باستقالة أحمد دخان، فقد أكد أنه وبعد تعيين مجلس نقابة مؤقت لتسيير الأعمال، باتت الغاية والمآل هي «الانتخابات النقابية الديمقراطية الحُرَّة»، مشيرا إلى أن المحامين هم «صوتُ القانون والحريَّة في اختيار أصحاب الخبرة والكفاءة من بيننا فإذا ما تمت انتخاباتنا ستكونُ لغيرنا مثلا وعِبرة».

في السياق، رحب المحامي والقانوني فواز بهاء الدين الخوجة، بقرار حل المجلس القديم وخصوصاً أنه كانت له عليه ملاحظات كثيرة بعدما قام النقيب السابق بإحالة مذكرة من المحامي العام بحق الخوجة لمحاكمته «بجرم نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة».

وطالب الخوجة عبر صفحته بتأمل عبارات وردت في قرار التسمية الصادر عن القيادة السياسية، وأهمها أن المجلس الجديد مؤقت، وهو تعبير واضح أن مدة المجلس الحالي ليست امتدادا للمدة الناتجة عن انتخابات 2024، وهذه العبارة بمثابة رد على البعض الذي أورد منذ فترة أنه باق حتى موعد انتهاء المدة الزمنية البالغة خمس سنوات.

وتابع «أن القرار أوضح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تمهيدية أي لا يحق لأحد الاجتهاد بهذا»، مؤكداً أنه «لم تكن لنا يد بتسمية المجلس السابق لنقابة المحامين أو لأي فرع من فروع النقابة، وأيضا لم يكن لنا أي يد أو رأي بالمجلس الجديد المسمى ولا ندري آلية تسمية المجلسين» .

وقال إن «الهيئة العامة للمحامين في أنحاء الجمهورية العربية السورية تنتظر اليوم الموعود لإعلان موعد البدء بانتخابات مجالس الفروع ومن ثم مجلس النقابة المركزية ليكون رأي المحامين هو الأول والأخير بتسمية قيادتهم النقابية لننتهي من أربعين عاما من تسميات لا يد للمحامين بها مهما كانت آلية التسمية»، معتبراً أن «هذا هو السبيل الأول للديمقراطية وأن تسلك النقابة طريق الحق والعروبة» .