حماة المال العام يطرقون باب القضاء لمحاسبة الأحزاب السياسية المغربية بسبب “تبديد واختلاس وتزوير”

الرباط- “القدس العربي”: وجهت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” دفّة الجدل الذي رافق تقرير “المجلس الأعلى للحسابات” (مؤسسة رسمية) حول الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، إلى مسار القضاء بعد رفعها لشكاية ضد مجهول إلى رئاسة النيابة العامة، وطلبت “فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية”.

ووصف رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي مالية بعض الأحزاب السياسية وبعض النقابات بـ “العلبة السوداء” التي على النيابة العامة أن تفتحها، وخاصة تلك “المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره”.

وأكد المتحدث، في تصريح لـ “القدس العربي”، أن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة”.

وخصصت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” رسالتها للاختلالات التي شابت صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب والنقابات، وهو ما أكده الغلوسي بقوله إن “المجلس الأعلى للحسابات” سبق له “أن وجه إنذاراً لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الاستيلاء عليها ضداً على القانون إلا أنها امتنعت عن ذلك”، وأضاف موضحاً: “لا يمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولا تخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة”.

وبالنسبة للمحامي الغلوسي، فإن “هذا العبث لا يجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.

وعززت الجمعية شكايتها بالأرقام والإحصائيات، وبالبيانات المستندة إلى التقرير السنوي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أنها تأتي انطلاقاً من أهدافها ومبادئها “الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد واختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقاً من اطلاعنا في المكتب الوطني للجمعية على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 2023″.

وفي ديباجة الرسالة، ذكرت الجمعية أن تلك “الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية والنقابات تشكل أموالاً عمومية ما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة”، كما استشهدت بما كشف عنه “التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور والذي توقف عند مجموعة من الاختلالات”.

وسردت الجمعية في الشكاية ذاتها، التي تلقت “القدس العربي” نسخة منها، كل المبالغ المالية التي منحت للأحزاب والنقابات كدعم عمومي، ومنها تلك التي لم ترجع لخزينة الدولة، وأخرى لم يتم إثبات صحة صرفها، ناهيك عن اختلالات أخرى مثل تجاوز السقف القانوني لاستخلاص المبالغ نقداً، وعدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية، كما استعرضت بيانات عن مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية.

واستعرضت الجمعية كل تفاصيل تلك الاختلالات والتجاوزات التي قالت إن البعض منها يكتسي صبغة جنائية، ومنها “عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي وثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي؛ صرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، جمع مبالغ كبيرة نقداً، رفض إرجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات، إنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعايير العلمية والقانونية واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب، أو بعض المقربين، وعدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية”.

وأبرزت الجمعية أن التقرير السنوي للمجلس يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى، معتبرة أن “الأحزاب السياسية يجب أن تشكل قدوة ونموذجاً في ترسيخ قيم الحوْكمة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين، وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالاً للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى”، حسب تعبير الشكاية.

ولم تتردد الجمعية في القول إن كل ذلك يرفع عن بعضها غطاء الحزب السياسي، ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعملون الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة، وهو ما يشكّل مساساً بهيبة ومصداقية المؤسسات، ويضر بنبل العمل السياسي، ويجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع والفساد”، وفق تعبير الشكاية.

وختمت الجمعية رسالتها بالتماس من رئاسة النيابة من أجل إصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد إضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، وذلك بهدف الاستماع لكل من “مسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور، والذين ارتكبوا أفعالاً تقع تحت طائلة القانون الجنائي”، و”للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور”، و”لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية”، ثم “اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”.