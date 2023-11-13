حماس:الاحتلال الإسرائيلي يسوّق لتقدم “وهمي” ويشن “حربا نفسية”

غزة: قالت حركة “حماس”، الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسوّق لـ”تقدم وهمي”، وتشن “حربا نفسية” على سكانها، مؤكدة على “نوعية” العمليات التي يخوضها المقاتلون الفلسطينيون.

جاء ذلك وفق بيان المتحدث باسم “حماس”، فوزي برهوم، نقلته الحركة عبر موقعها الرسمي.

وقال برهوم: “الاحتلال الإسرائيلي، يحاول تسويق تقدم وهمي في غزة، وشن حرب نفسية على سكانه”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات المتوغلة في قطاع غزة، “تحقق تقدما ملحوظا على عدة محاور”.

فيما أكد برهوم أن “المقاومة ثابتة ومتصاعدة، وتدير المعركة بكل وعي وفهم واقتدار، وتتحكم في إدارة الميدان”.

وعن حجم التوغل البري الإسرائيلي، قال برهوم: “تواجد دبابات الاحتلال في أماكن محددة، لا يعني سيطرتها على الميدان”.

وأضاف: “على مدار الساعة، تقوم المقاومة في غزة بعمليات نوعية وإبداعية، وتدمر دبابات ومدرعات العدو، وتقتل من جنوده في كل محاور القتال”.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.

(وكالات)