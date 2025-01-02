تصعيد دموي.. 74 شهيداً بغارات الاحتلال منذ فجر اليوم بغزة- (فيديو)

غزة: قالت مصادر طبية فلسطينية إن 74 شخصاً استُشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 43 منهم في شمال القطاع.

واستُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمواطنين في قطاع غزة، الذي يشهد إبادة مستمرة منذ نحو 15 شهرا.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان: “انتشلنا 4 شهداء ومصابين جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلا بمنطقة الصبرة بمدينة غزة”.

وذكر شهود عيان أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “حبيب”، ما أدى لتدميره، وانتشال جثث شهداء ومصابين من تحت الأنقاض، بينهم أطفال.

يوم دموي شهد تصعيدًا كبيرًا في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 63 شهيدًا وعشرات الجرحى، جراء غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. pic.twitter.com/DXxrU16A1G — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 2, 2025

تفاصيل صادمة يرويها ناجون تكشف عن أهوال مجزرة مواصي خان يونس جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hT7wPyBcO5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2025

وفي حادث منفصل، أفادت مصادر طبية بأن 3 فلسطينيين استُشهدوا ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، نتيجة استهداف تجمع مواطنين.

وفي بيان سابق الخميس، وصف جهاز الدفاع المدني ما يحدث بأنه “جنون واضح لقوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح البيان: “لم نعد قادرين على تلبية كافة نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر والاستهدافات التي لم تتوقف”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حركة حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، إمعانا في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

ونددت الحركة في بيان بـ”تصعيد الاحتلال عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة، واستهداف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس (جنوب)، وقصف المنازل على رؤوس مَن فيها من سكان ونازحين في جباليا ومدينة غزة (شمال) ودير البلح (وسط)”.

وأفادت بأن هذا التصعيد أدى “في حصيلة أولية إلى ارتقاء أكثر من 50 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال”.

وشددت على أن ذلك يمثل “إمعانا متواصلا من الاحتلال الفاشي في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل، وانتهاكه غير المسبوق للقوانين الدولية والإنسانية”.

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات مواطنين في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأدانت حماس “تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته، وتخلّيه عن دوره في العمل لوقف هذه الجريمة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا”.

وأضافت أن هذا التخاذل “وصمة عار لن تُمحى، وإخفاق أخلاقي مدوٍّ لن يغفره التاريخ، واستسلام مُذِلّ لشرذمة من مجرمي الحرب، يرتكبون أبشع الجرائم بغطاء من الإدارة الأمريكية الشريكة فيها”.

وجددت حماس دعوتها الأمة “العربية والإسلامية وأحرار العالم” إلى “التحرك في كافة المستويات، للضغط لوقف هذه المجازر اليومية، وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع شعبنا الفلسطيني”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)