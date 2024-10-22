سياسة | عربي | فلسطين

حماس: إبادة الشمال مستمرة واستشهاد 700 فلسطيني في 18 يوما- (فيديو)

22 - أكتوبر - 2024

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان

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غزة: قالت حركة حماس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي “يواصل جرائمه الممنهجة في محافظة شمال قطاع غزة ضمن أعمال الإبادة الجماعية”، ما أسفر عن استشهاد 700 فلسطيني على الأقل خلال 18 يوما منذ بدء الهجوم البري على المحافظة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للقيادي بالحركة أسامة حمدان قال فيها: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب شمال غزة جرائم ممنهجة في شمال قطاع غزة، ضمن أعمال الإبادة الجماعية وتشمل الإعدام وقتل المدنيين والاعتقال والإخلاء القسري والتهجير والتجويع ومهاجمة المستشفيات”.

وأضاف: “الاحتلال قتل خلال 18 يوما 700 فلسطيني في شمال غزة دون احتساب من هم تحت الأنقاض أو الذين لا تصل إليهم سيارات الإسعاف، ويبقى العدد مرشحا للارتفاع”.

وأوضح أن الممرات الممتدة من شمال غزة إلى جنوبه والتي ادعى الجيش الإسرائيلي أنها “آمنة”، وأجبر النازحين على المرور عبرها، تحولت إلى “مصيدة لاستهداف الفلسطينيين ومن بينهم نساء وأطفال عبر الاستهداف والقتل أو الاعتقال”.

وطالب حمدان الدول العربية والإسلامية بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشكل عاجل والضغط على الاحتلال لوقف العدوان.

(الأناضول)

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  1. يقول مليك:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 6:54 م

    حفظك الله اسامة حمدان. تستحق ان تكون خلقا للشهيدين البطلين هنية و السنوار …صبرا. النصر او الشهادة

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  2. يقول كلام رصاص:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 7:59 م

    خذ حذرك الصهاينة لهم عيون و اذان..وانت من الشخصيات المناضلة المطلوبة عندهم.حرسك الله.

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  3. يقول مراقب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 9:34 م

    المقاومة بخير والنصر قاب قوسين او ادنى ؟ والمعركة طويلة لاستنزاف العدو ؟ لماذا تطلبون من الدول العربية والإسلامية ان تطلب عقد جلسة طارئة ومستعجلة لمجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف العدوان ،؟؟؟؟ والقيادي في حماس خليل الحية يقول بتصريحاته النارية لا افراج عن المحتجزين إلا بعد. قف العدوان ؟ ؟ ونتينياهو يقول لا وقف للحرب إلا بعد استعادة المحتجزين ؟ وأهل غزه ضائعون بين هذا وذاك و يتعرضون لمجازر وحشيه وعشرات القتلى يوميا ، والجوع والمرض والقتل والإبادة والخوف ينهش اجسادهم ، من اصبح على قيد الحياة ربما لا يمسي على قيد الحياة ، ومن أمسى على قيد الحياة ربما لا يصبح على قيد الحياة،، لا بواكي لهم ولا بواكي لهم ؟

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