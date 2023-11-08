“حماس”: إدارة غزة شأن فلسطيني خاص و”لن ينجح” أحد بتغيير الواقع

غزة: أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص مؤكدة عدم نجاح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وقال الناطق باسم الحركة الدكتور عبد اللطيف القانوع في بيان على منصة “تلغرام”، الأربعاء، “إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن مساء الثلاثاء، أن “حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك”.

وأضاف القانوع أن “حديث كيربي عن وضع غزة ما بعد حماس ضرب من الخيال وشعبنا يلتحم مع المقاومة وهو من يقرر مصيره بنفسه”.

وأوضح أن “حماس حركة تحرر وطني وتتربع في كل بيت فلسطيني وهي جزء أصيل من شعبنا ومن حقها مقاومة الاحتلال وفق كل القوانين والأعراف”.

(الأناضول)