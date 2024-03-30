حماس: إرسال أسلحة أمريكية إلى إسرائيل يؤكد “الشراكة “في حرب غزة

غزة: قالت حركة حماس، السبت، إن موافقة الإدارة الأمريكية على إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل يؤكد “الشراكة الكاملة في حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة”.
والجمعة نقلت “واشنطن بوست” الأمريكية عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية (لم تذكرهما)، موافقة إدارة بايدن، على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.5 مليارات دولار إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة.
وتتضمن شحنة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل، 25 طائرة حربية من طراز “إف-35” الشبحية، ومحركات طائرات.
وقالت الحركة في بيان نشرته على منصة تلغرام: “ندين بشدّة عزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال شحنات جديدة من الأسلحة تتضمّن قذائف وطائرات حربية، إلى الكيان الصهيوني المجرم”.
وأضاف: “ذلك يؤكّد الشراكة الكاملة لهذه الإدارة في حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
وتابع: “إصرار إدارة الرئيس بايدن على موقفها المنحاز والداعم سياسياً وعسكرياً بلا حدود، للاحتلال وسياساته الفاشية، التي تسعى لإبادة شعبنا وتهجيره عن أرضه يؤكّد كذب المواقف الأمريكية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والكارثة التي تسببت بها آلة القتل الصهيونية”.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة “بضرورة فرض حظر كامل على توريد السلاح للكيان الصهيوني المجرم، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية”.
وبينما تنتقد بعض الأسماء الديمقراطية في الكونغرس، الإدارة الأمريكية لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونغرس، تشير إدارة بايدن إلى “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
ووفقا للمذكرة التي نشرها بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، طلبت الإدارة الأمريكية من الدول المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، تقديم ضمانات بأن “تتصرف وفقا للقانون الدولي” في استخدامها.
وحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية فإن إسرائيل “تشن حربا وفقا للقانون الدولي”، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الانترنت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي.
(الأناضول)
من يوم خلق الله الدنيا واليهود والنصارى يتكالبون على المسلمين وليس وليد بايدن أو غيره لهذا يجب على الشعوب العربية الأمازيغية والإسلامية أن تستفيق من الخنوع ، ثم رغم الدمار والقتل الذي اقتره العدو الإرهابي الصهيوني إلا أن حماس هزمتهم وأذلتهم شر تبهديل رسالة لرجال المقاومة الباسلة والله أحرار العالم معكم أقسم برب الكون أن أغلبية سكان الكرة الأرضية معكم من بعد الله سبحانه وتعالى
أمريكا شريكة في إبادة الشعب الفلسطيني منذ 1948 بدعم عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي الإيطالي هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا نقطة إلى السطر ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸
امريكا الارهابية شريك مباشر في قتل أطفال غزة ، و هي تتعمد تدمير و حرق المستشفيات .
المقاومة في فلسطين انا الحقيقة لا ارغب بالدخول بالسياسة والسياسة تعطي نموذج المفاوضات في ظل إستمرار الوحشية والنازية الامريكية التي يقودھا مجرم الحرب جورج دبليوا بوش الصغير ولدينا ثوابت كثيرة قبل عشرات السنيين ومنھا الحرب على اليمن اخوتي في المقاومة تجنبوا خداع الشياطين والنازيون والمجرمين وابتعدوا عن اي محور لقاء في مصر او قطر او اي دولة اخرى ھذھ حرب بين النازية وبين المسلمين واننا سوف ننتصر انشاء اللھ
صح النوم! منذ 1947!
امريكا هي من تقاتل وتحارب في غزة ..ويدعمها(العربان)