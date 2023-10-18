“حماس”: إسرائيل المسؤول المباشر عن مجزرة مستشفى المعمداني

حملت حركة “حماس”، الأربعاء، إسرائيل المسؤولية المباشرة عن مجزرة المستشفى المعمداني “المروّعة” التي جرت على الهواء مباشرة “بقوة نارية أمريكية”.

وأفادت الحركة في بيان بأن “الاحتلال يحاول عبثاً التنصّل من ارتكابه مجزرة مستشفى المعمداني، بتقديم رواية كاذبة وتسويقها بحديث لا يمس الواقع على الإطلاق”.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن “ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع”.

وأضافت حماس في بيانها أن “الاحتلال الفاشي هو الذي هدّد المستشفى المعمداني بالقصف، وقصفوا 23 سيارة إسعاف وقتلوا أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم؛ وهم الذين قتلوا أكثر من 3 آلاف مدني فلسطيني، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء”.

وأردفت أن إسرائيل قامت “بتدمير أحياء سكنية كاملة و120 ألف وحدة سكنية على رؤوس قاطنيها، حتى اللحظة”، وفق البيان.

وزادت “الاحتلال هو المسؤول المباشر عن هذه المجزرة المروّعة التي جرت على الهواء مباشرة بقوّة نارية أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال”.

وفي وقت سابق الأربعاء، جدد الجيش الإسرائيلي مزاعمه ضد “حركة الجهاد الإسلامي” بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع بالمستشفى، خلال مؤتمر صحافي لمتحدث الجيش دانييل هاغاري.

(الأناضول)