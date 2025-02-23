حماس: إسرائيل تتذرع بمراسم تسليم الأسرى “المهينة” للتهرب من التزاماتها

إسطنبول: استنكرت حركة حماس، الأحد، تذرع إسرائيل بأن مراسم تسليم الأسرى “مهينة”، واعتبرت أنه “ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، في بيان: “تستنكر حركة حماس بشدة قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار يكشف مجددا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.
وأضاف: “تذرّع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة، هو ادّعاء باطل وحجّة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق”.
وأكد الرشق أن “هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم”.
وبيّن أن “الإهانة الحقيقية هي ما يتعرّض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة”.
وتابع الرشق: “الأسرى الفلسطينيون يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين”.
وأكد أن “قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته”.
وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس “الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير”.
(الأناضول)
فعلا والله فأحرار غزة ورب العزة قد أذلوا عصابة تل أبيب يا حبيب أيما إذلال ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐂🌪️🐒🔥
الإتفاق لم ينص على كيفية مراسم تسليم الأسرى ولم ينص على مكان التسليم
وإنما ينص فقط على تسليم الأسرى للصليب الاحمر …
مايعترض عليه النتن وحكومته المتطرفه الغبية ليس سببا جوهريا ولا ثانويا يجيز له وقف تسليم الأسرى ..وأن هذا التصرف يعتبر خرقا فاضح للإتفاق …
وسائل الاعلام الغربية الخاصة أعربت عن انبهارها بطريقة تسليم الأسرى وعلاقة الأسير بالآسر.. وأن إعلام حماس نجح نفسيا في الضغط على نتياهو والحق به خسائر من حيث النقاط السياسية التي جمعها نتياهو خلال زيارته إلي أمريكا …
نتياهو لا يتصرف كرجل دولة وانما يتصرف لاعتبارات شخصية ووفقا لتوجيهات وزرائة في اليمين المتطرف …الذي يهدده بعدم التصويت على الميزانيه في حال توجه الى المرحلة الثانية والذي يطالب باستئناف الحرب …
ماذا سيفعل ترامب لإنقاذ نتنياهو من ورطته..؟
وفي تعليقات المحللين على القنوات الاسرائيليه أن نتنياهو هو من أراد أن تكون المفاوضات وتنفيذ الإتفاق على مراحل ولم يقبل بصفقة واحده ..